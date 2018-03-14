Эволюционируй или умри. Почему усложнение фигурного катания — благо

Источник: Спорт-Экспресс

Невероятное выступление 13-летней Александры Трусовой на юниорском чемпионате мира — там ученица Этери Тутберидце, напомним, впервые в истории приземлила два четверных прыжка в произвольной программе и получила космические 92,35 балла за технику — с новой силой всколыхнуло споры о том, что фигурное катание превращается в соревнования тинейджеров-«попрыгунчиков», теряя при этом немалую долю своей привлекательности. Тем более что на Олимпиаде-2018 победу в женском катании одержала 15-летняя Алина Загитова с ее сложнейшим прыжковым контентом. Там же, в Пхенчхане, 18-летний американец Натан Чен в произвольной программе приземлил шесть (!) четверных прыжков, пять из которых — чисто.

На этом фоне звучат голоса, что, мол, фигурное катание из явления на стыке спорта и искусства, которое этим своим пересечением и притягивало зрителей, окончательно превратилось в соревнования по прыжкам, побеждать в котором будут «роботы» и «электроники».

Однако подобные утверждения несут в себе изрядную долю лукавства.

АРТИСТИЧНЫЙ «СОЛДАТИК»

Во-первых, фигурное катание — это в первую очередь спорт, а никакой не балет на льду. И спорт сугубо технический, где главным является исполнение тех или иных элементов. Точно так же, как в прыжках в воду, спортивной гимнастике, лыжной акробатике или, например, хафпайпе в сноуборде. Суть та же, только происходит это под музыку.

И, как и любой технический вид спорта, фигурное катание эволюционирует и усложняется — это естественный процесс. Но никто же не жалуется, что, например, современные прыгуны в воду выполняют прыжки в четыре с половиной оборота, хотя когда-то это считалось чем-то запредельным. В сноуборде трюки с вращением в 720 градусов лет 15 назад считались уделом сильнейших мужчин — сейчас же это едва ли не базовый элемент для женщин, желающих чего-то добиться на мировом уровне.

То же самое происходит и в фигурном катании. Есть такая фраза, ставшая мемом — «эволюционируй или умри». Хочешь побеждать — развивайся. Да, публика может любить фигуристов типа Адама Риппона — ярких, артистичных, обаятельных, но если ты не усложняешь контент и не прыгаешь четверные — ты обречен. Жестоко — да. Закрывает путь наверх менее одаренным — да. Но таковы законы эволюции. Ведь в тех же прыжках в воду нельзя выиграть, артистично плюхаясь с трамплина «солдатиком».

«ЗИМА» В ПРОШЛОМ

Во-вторых, эволюция фигурного катания касается далеко не только прыжков. В конце концов, тройной аксель у женщин японка Мидори Иту сделала еще в 1988 году, но с тех пор успешно его выполняли только восемь фигуристок, да и то далеко не на каждом турнире. Евгения Медведева и Загитова тройной аксель, кстати, не делают.

Четверные начали прыгать еще Евгений Плющенко с Алексеем Ягудиным без малого двадцать лет назад, но и сейчас многие мужчины обходятся без них или делают только один тулуп, забираясь при этом в топ-10 на мировом уровне.

Но если сравнить прокаты того же Ягудина и нынешних лидеров, то складывается ощущение, что смотришь два разных вида спорта. Поскольку существенно усложнилось все — вращения, дорожки шагов, связки между элементами. Взгляните на Youtube выступления любимцев ваших детства или юности — долгий заход на прыжок, выполнение элемента, затем такой же долгий прокат после приземления, затем заход на следующий элемент.

Посмотрите, как та же Хардинг впервые в карьере (и вторая в мире) делает тройной аксель на чемпионате США.

Она даже успевает победно потрясти кулачками после чистого приземления.

Сейчас представить себе такое просто невозможно. Выйдя из прыжка, нужно сразу же сделать что-то такое — иначе просто не будет высокой оценки за компоненты. И так — на протяжении всей программы.

Взять короткую программу того же Ягудина «Зима», которую он катал в сезоне-2001/02 и стал олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити. Да, это безусловная классика на все времена.

Но сравните с короткой программой японца Юдзуру Ханю на Играх-2018. Например, вращения — в них разница в том, что не касается прыжков, особенно заметна.

Вращения, кстати, сейчас — важный и довольно «дорогой» элемент. Так, комбинированное со сменой ноги стоит 3,50 балла, а с хорошими плюсами можно получить все пять. То есть столько, сколько стоит тройной ритбергер (5,1 балла).