Эволюционируй или умри. Почему усложнение фигурного катания — благо
Не стоит называть новое поколение «роботами».
Не стоит называть новое поколение «роботами».
Невероятное выступление 13-летней Александры Трусовой на юниорском чемпионате мира — там ученица Этери Тутберидце, напомним, впервые в истории приземлила два четверных прыжка в произвольной программе и получила космические 92,35 балла за технику — с новой силой всколыхнуло споры о том, что фигурное катание превращается в соревнования тинейджеров-«попрыгунчиков», теряя при этом немалую долю своей привлекательности. Тем более что на Олимпиаде-2018 победу в женском катании одержала 15-летняя Алина Загитова с ее сложнейшим прыжковым контентом. Там же, в Пхенчхане, 18-летний американец Натан Чен в произвольной программе приземлил шесть (!) четверных прыжков, пять из которых — чисто.
На этом фоне звучат голоса, что, мол, фигурное катание из явления на стыке спорта и искусства, которое этим своим пересечением и притягивало зрителей, окончательно превратилось в соревнования по прыжкам, побеждать в котором будут «роботы» и «электроники».
Однако подобные утверждения несут в себе изрядную долю лукавства.
АРТИСТИЧНЫЙ «СОЛДАТИК»
И, как и любой технический вид спорта, фигурное катание эволюционирует и усложняется — это естественный процесс. Но никто же не жалуется, что, например, современные прыгуны в воду выполняют прыжки в четыре с половиной оборота, хотя
То же самое происходит и в фигурном катании. Есть такая фраза, ставшая мемом — «эволюционируй или умри». Хочешь побеждать — развивайся. Да, публика может любить фигуристов типа Адама Риппона — ярких, артистичных, обаятельных, но если ты не усложняешь контент и не прыгаешь четверные — ты обречен. Жестоко — да. Закрывает путь наверх менее одаренным — да. Но таковы законы эволюции. Ведь в тех же прыжках в воду нельзя выиграть, артистично плюхаясь с трамплина «солдатиком».
«ЗИМА» В ПРОШЛОМ
Четверные начали прыгать еще Евгений Плющенко с Алексеем Ягудиным без малого двадцать лет назад, но и сейчас многие мужчины обходятся без них или делают только один тулуп, забираясь при этом в топ-10 на мировом уровне.
Но если сравнить прокаты того же Ягудина и нынешних лидеров, то складывается ощущение, что смотришь два разных вида спорта. Поскольку существенно усложнилось все — вращения, дорожки шагов, связки между элементами. Взгляните на Youtube выступления любимцев ваших детства или юности — долгий заход на прыжок, выполнение элемента, затем такой же долгий прокат после приземления, затем заход на следующий элемент.
Посмотрите, как та же Хардинг впервые в карьере (и вторая в мире) делает тройной аксель на чемпионате США.
Она даже успевает победно потрясти кулачками после чистого приземления.
Сейчас представить себе такое просто невозможно. Выйдя из прыжка, нужно сразу же сделать
Взять короткую программу того же Ягудина «Зима», которую он катал в сезоне-2001/02 и стал олимпийским чемпионом
Но сравните с короткой программой японца Юдзуру Ханю на Играх-2018. Например, вращения — в них разница в том, что не касается прыжков, особенно заметна.
Вращения, кстати, сейчас — важный и довольно «дорогой» элемент. Так, комбинированное со сменой ноги стоит 3,50 балла, а с хорошими плюсами можно получить все пять. То есть столько, сколько стоит тройной ритбергер (5,1 балла).
И, наконец, сложный контент придает выступлениям динамизм и непредсказуемость (когда у тебя заявлено шесть четверных, как у того же Чена, риск падения возрастает в разы). Что важно для современной аудитории, которую трудно привлечь к экрану долгими балетными прокатами.