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12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Будущей чемпионке Пекина сейчас 11 лет. Почему усложнение фигурного катания — зло

В погоне за сложностью теряются красота и стабильность, а это губит спорт.

Источник: Спорт-Экспресс

Невероятное выступление 13-летней Александры Трусовой на юниорском чемпионате мира — там ученица Этери Тутберидзе, напомним, впервые в истории приземлила два четверных прыжка в произвольной программе и получила космические 92,35 балла за технику — с новой силой всколыхнуло споры о том, что фигурное катание превращается в соревнования тинейджеров-«попрыгунчиков», теряя при этом немалую долю своей привлекательности. Мол, из явления на стыке спорта и искусства, которое этим своим пересечением и притягивало зрителей, оно окончательно превратилось в соревнования по прыжкам, побеждать в котором будут «роботы» и «электроники».

И есть немало аргументов в пользу этого утверждения.

ПАДЕНИЯ ВМЕСТО КРАСОТЫ

Когда-то говоря о том, какая стабильность на тренировках необходима для исполнения четверного прыжка на соревнованиях, Алексей Ягудин уверенно отвечал: «9 из 10». К такому же выводу пришел и чемпион мира-2007 года француз Бриан Жубер. После изменилась система судейства и был взят курс увеличение количества четверных прыжков. И глядя на то, с каким переменным успехом нынешние мужчины-одиночники выкатывают свои сложнейшие программы, понимаешь: у них просто нет возможности нарабатывать стабильность, в противном случае на любом международном турнире их ожидает прозябание за пределами топ-10.

Особенно хорошо это видно на примере многострадального Михаила Коляды. Ведь после всех его падений на Играх-2018 едва ли кто-то поверит, что у него были чистейшие прокаты с четверными прыжками. А они были — на его дебютном чемпионате мира-2016, где он неожиданно стал четвертым. Тогда на две программы у него было только два четверных тулупа, зато все было исполнено практически безукоризненно и очень ярко.

Слабовато? В сегодняшней гонке вооружений — да. Два четверных тулупа исполнял и Евгений Плющенко в Ванкувере-2010. Со следующего сезона Коляда начал осваивать четверной лутц, чтобы совсем уж не отстать от мировых лидеров, которые на том чемпионате делали уже по четыре четверных прыжка в произвольной программе.

Даже при за падение с лутца фигурист получает около 10 баллов, а при чистом исполнении можно заработать 15. Именно это держат в голове и остальные. Иногда места на пьедестале распределяются по принципу «кто меньше упал» и не увидишь цельных прокатов программ. Но по-другому уже не будет. Разве, что планируемый штраф в пять баллов за падение с четверного прыжка немного притормозит особенно отчаянных.

ОПАСНЫЕ ВЫБРОСЫ

После Сочи-2014 в сторону усложнения пошло и парное катание. Тон стали задавать канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд за счет более сложных параллельных прыжков и четверного выброса. Отсутствие последнего в арсенале вынудило Ксению Столбову и Федора Климова приостанавливать выступления в сезоне-2015/16 и срочно разучивать элемент. К чему это привело, все прекрасно знают: четверной выброс паре так и не покорился, зато началась бесконечная череда травм. Попытка освоить этот сложный элемент плохо кончилась и для Натальи Забияко и Александра Энберта: партнерша получила тяжелую травму головы, ударившись во время падения об лед. «Помню, что у меня ноги не хотели двигаться, я очень боялась за ее жизнь», — вспоминала о том страшном эпизоде тренер фигуристов Нина Мозер. Для обладательницы серебра Пхенчхана-2018 китаянки Вэньцзин Суй падение с четверного выброса закончилась совсем уж плохо: девушка на время потеряла зрение на одном глазу. Страшно даже подумать, что этот список может продолжиться.

ДО ПЕКИНА ТРУСОВА МОЖЕТ И НЕДОКАТАТЬ

Если говорить о девушках, то в четырехлетку от Сочи до Пхенчхана приручить тройной аксель по-настоящему не удалось никому. Путь, по которой всех с сезона-2015/16 пошла Евгения Медведева — поднятые руки, исполнение прыжков во второй половине программы и их всяческие усложнения — страшным не выглядел. Однако девушкам постарше при всем старании он оказался не по силам. Предела сложности в этом направлении достигла в этом сезоне Алина Загитова — дальше идти уже некуда.

После проката Трусовой на юниорском чемпионате мира выяснилось, что есть еще одна дорога — разучивать четверные. Первые восторги из серии «эта девочка всех порвет в Пекине-2022» быстро сменились осознанием: к тому моменту ей будет уже 17 лет и она просто может не попасть на Олимпиаду. Не исключен вариант, при котором Трусова задаст новый вектор развития, но к 2022 году у нее просто не хватит сил и здоровья следовать ему. Как это отчасти произошло с Медведевой в Пхенчхане. Разве это будет справедливо? Болельщики уже невесело шутят: «Будущей олимпийской чемпионке сейчас 11 лет и о ней пока никто не знает»?

Ведь почему болельщики так полюбили Медведеву? Потому что из нового поколения фигуристок она единственная смогла провести три взрослых сезона на топ-уровне. С ней все пережили задорный взлет первого взрослого сезона, хулиганство с лишними прыжками и искреннюю уверенность в том, что пределы возможностей безграничны во втором, травму и попытку догнать соперницу с более сложными прыжками в третьем. А сколько всего нераскрытого остается в ней и других фигуристках? Разве это менее интересно, чем оглушительный триумф техники на один-два сезона?

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