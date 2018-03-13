Глейхенгауз: Трусова сама очень хотела прыгать четверные

«Здесь очень многое зависит от самого спортсмена. Саша обладает хорошим прыжком. У неё очень хорошая физическая подготовка. Она очень сильная в плане физики и психики. Да и потом мы же не сразу сказали ей: «Иди и прыгни четверной», и она побилась, побилась и прыгнула. Нет, конечно. Этому предшествовала большая и довольно длительная подготовка. Сначала мы напрыгивали все прыжки. Тройные поднимали в высоту. Смотрели. Потом пробовали на удочке, в защитных штанах, чтобы избежать травм. Почти год мы занимались этим. Кому-то покажется такой срок долгим или недолгим. Но мы никуда не торопились.
Поначалу это было по несколько попыток на тренировке. Давали 1−2 раза сделать четверной, наблюдали. Всё хорошо. 3−4 дня перерыв, чтобы отдохнула. Когда у Саши это стало входить в систему, и мы видели, что она физически готова, готова по голове, не боится, то продолжали работу. Самое главное, что Саша сама этого очень хотела. Это самое важное. Потому что большая опасность получить травму возникает тогда, когда спортсмен боится. И ты подталкиваешь его, мол, иди, прыгни. С четверным прыжком этот номер не проходит. Но Саша сама хотела и просила: «А можно ещё, ещё пойду и прыгну четверной». И наша задача была контролировать это. Не давать ей прыгать больше, чем нужно.
Конечно, на такое способен не каждый. Так же, как не каждый мальчик может прыгать четверной. Очень многое зависит от таланта спортсмена, его желания, возможностей. И очень многое зависит от тренерского штаба. Если есть правильная техника, правильный подход, с разминками, заминками, тренировками, есть доктора в группе, и все это вместе работает, то вы снижаете трасмоопасность и подводите спортсмена к уровню, когда он близок к тому, чтобы раскрыть максимум своих возможностей. Фигурное катание очень быстро развивается. И мы были очень рады, что зрители были удивлены, что девочка прыгнула два четверных. Но это произошло не вдруг. Потому что мы над этим долго работали. Лет пять назад никто бы не поверил, что Натан Чен прыгнет в программе 6 четверных. Хотя не так много мальчиков, которые способны это повторить. То же самое с четверными у девочек. Здесь, конечно, повторю, многое зависит от индивидуальности каждого спортсмена и его способностей и возможностей, — приводит слова Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.