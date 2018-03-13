Глейхенгауз: Трусова сама очень хотела прыгать четверные

«Здесь очень многое зависит от самого спортсмена. Саша обладает хорошим прыжком. У неё очень хорошая физическая подготовка. Она очень сильная в плане физики и психики. Да и потом мы же не сразу сказали ей: «Иди и прыгни четверной», и она побилась, побилась и прыгнула. Нет, конечно. Этому предшествовала большая и довольно длительная подготовка. Сначала мы напрыгивали все прыжки. Тройные поднимали в высоту. Смотрели. Потом пробовали на удочке, в защитных штанах, чтобы избежать травм. Почти год мы занимались этим. Кому-то покажется такой срок долгим или недолгим. Но мы никуда не торопились.



Поначалу это было по несколько попыток на тренировке. Давали 1−2 раза сделать четверной, наблюдали. Всё хорошо. 3−4 дня перерыв, чтобы отдохнула. Когда у Саши это стало входить в систему, и мы видели, что она физически готова, готова по голове, не боится, то продолжали работу. Самое главное, что Саша сама этого очень хотела. Это самое важное. Потому что большая опасность получить травму возникает тогда, когда спортсмен боится. И ты подталкиваешь его, мол, иди, прыгни. С четверным прыжком этот номер не проходит. Но Саша сама хотела и просила: «А можно ещё, ещё пойду и прыгну четверной». И наша задача была контролировать это. Не давать ей прыгать больше, чем нужно.