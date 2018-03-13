Косторная рассказала, почему любит прыгать

Алена Косторная после юниорского чемпионата мира, на котором она стала серебряным призером, рассказала, почему из всех элементов фигурного катания предпочитает прыжки.

— Естественно, я люблю больше прыгать, — сказала Косторная в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России. — Хотя скольжение тоже очень важный элемент фигурного катания. Надо все нарабатывать, улучшать. Скольжение, связки в моих программах — это в основном заслуга Даниила Марковича (Глейхенгауза) Мы много работаем над этим.