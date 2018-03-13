Медведева ушла. На время или навсегда?

Источник: AFP 2018

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева досрочно завершила соревновательный сезон и пропустит чемпионат мира в Милане. Решение ожидаемое, особенно после интервью Ильи Авербуха, в котором он рассказал «СЭ» о проблемах спортсменки с травмированной ногой.

Решение Медведевой стало логичным завершением сезона, который мог стать для нее триумфальным, а стал во многом разочарованием.

Травма, выступления через боль, чувствительные поражения. Вершина, к которой Женя шла всю карьеру, осталась непокоренной. Главный вопрос — останется ли теперь Медведева в большом спорте?

Совершенно точно на этот вопрос ответит только сама Женя. После лечения, отдыха от фигурного катания и всего того, что случилось с 18-летней девушкой в этом сезоне, какой-то перезагрузки. Тут ведь скорее вопрос даже не в том, останется ли, а для чего оставаться? Какие цели ставить перед собой в будущем?

КОМАНДНЫЙ ТИТУЛ — ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ?

Сможет ли Медведева стать олимпийской чемпионкой? В командном турнире — да. Но для этого нужно сначала попасть в состав сборной. Можно, конечно, привести в пример Евгения Плющенко, который числился в списках кандидатов в национальную команду столько сезонов, сколько нужно было именно ему. И не просто числился — в Сочи он добился своего, став двукратным олимпийским чемпионов.

Но у Плющенко практически не было конкурентов в России — он в любом состоянии катался лучше всех. У Медведевой их уже через пару сезонов соперниц на внутренней арене будет намного больше, чем сейчас. Они придут во взрослые турниры из юниорских. Почему же тогда вариант с командным турниром самый оптимистичный, тем более, не все зависит от конкретного спортсмена, а сразу от всех? Прежде всего, потому, что средний уровень сборной России будет позволять и через четыре года рассчитывать на победу.

Другие варианты завоевания Медведевой олимпийского титулу через четыре года выглядят фантастическими. Конечно, в 22 года спортсменка не станет ветераном даже в нынешнем — то ли женском, то ли девичьем катании. Но серьезно усложнить прыжковый контент вряд ли сможет без серьезного ущерба здоровью. Ведь этого не было сделано и за два с половиной года доминирования с 2016-го по ноябрь 2018-го.

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ПРАВИЛА В ПОЛЬЗУ МЕДВЕДЕВОЙ

Если брать циклические виды спорта, да те же лыжи с биатлоном, многие замечают — какие у нас великолепные юниоры! А потом грустно говорят о том, что при переходе на взрослый уровень они теряют свою непобедимость. Часто причина в том, что ресурс спортсменов просто иссяк. Не исключено, что у Медведевой похожие проблемы. К счастью для нас всех она успела стать двукратной чемпионкой мира и подарила нам свои великолепные программы. Однако для возвращения в элиту ей теперь придется прилагать тройные усилия. И дело не только в недостатке соревновательной практики и психологических проблемах, с которыми предстоит бороться Евгении в течение ближайших недель.

Время теперь играет против Медведевой. Она больше не ребенок, множество людей захотят давать ей давать взаимоисключающие советы и предлагать по-разному распорядиться своей карьерой и популярностью. Устоять перед соблазнами будет неимоверно тяжело. Тяжело также и дальше выдерживать жесточайший контроль своего веса, а набор лишних сотен граммов в нынешней системе тренировок чреват новыми травмами и существенным уменьшением технических возможностей. И все это — только часть возможных проблем.

С другой стороны, у Евгении точно есть еще как минимум год на раздумья. Она может кататься и на прежнем багаже. Тем более, со следующего сезона вступят в силу изменения в правилах судейства, которые эксперты однозначно трактуют в пользу Медведевой.

Да и на лидирующих позициях будут те же фигуристки, что в и нынешнем сезоне, суперюниорки пока не смогут покуситься на взрослые титулы. За год вполне можно определиться, стоит бороться за свою мечту и дальше, есть ли варианты борьбы с Алиной Загитовой или кем-то другим, или надо сосредоточиться на жизни без большого спорта. Тем более, жизнь в этом возрасте только начинается.