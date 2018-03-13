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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Больничный Медведевой — не слабость, а мудрость

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поступила абсолютно верно, отказавшись от участия в чемпионате мира, который на следующей неделе стартует в Милане.

Источник: Спорт-Экспресс

Первой реакцией на новость о том, что Медведева не примет участие в чемпионате мира, стало разочарование. Как же так? Публика осталась без главной интриги, которая должно было стать украшением турнира в Милане — нового раунда соперничества между Медведевой и Алиной Загитовой. Но очень быстро разочарование ушло и его место заняло понимание того, что Медведева поступила абсолютно правильно и ее решение нужно поддержать.

О том, что такой вариант событий вполне возможен, стало понятно еще на прошлой неделе. Об этом, в частности, говорил хореограф Илья Авербух, который ставил Медведевой короткую программу этого сезона.

— Женя весь сезон мучилась с травмой ноги, и сейчас самое важное — понять, что происходит, и в зависимости от диагноза принимать решение. Если врачи посоветуют ей сделать перерыв, нужно слушаться. Тянуть дальше просто невозможно — Медведевой нужно заниматься здоровьем и восстанавливаться после травмы. Она сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Медведева в Милан или нет, — говорил Авербух в интервью «СЭ» неделю назад.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УДАР

Очевидно, что результаты обследования показали, что нужно взять паузу. И осуждать Медведеву в этой ситуации — если, конечно, кто-то вдруг захочет это сделать — просто невозможно. Напомню, что проблемы со здоровьем — речь идет о стрессовом переломе одной из костей стопы — появились у фигуристки еще осенью. Она пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России, состоявшиеся в декабре, и вернулась в строй только к январскому чемпионату Европы.

Но главной целью Медведевой была Олимпиада. Ради нее она была готова терпеть любую боль и работать через не могу. В Пхенчхане она выдала свой максимум (с учетом всех обстоятельств, разумеется), выложилась без остатка, но для победы этого оказалось недостаточно.

И пусть на публике Медведева ведет себя бодро, можно только догадываться о степени ее разочарования. Так какой смысл в такой ситуации не до конца здоровой ехать в Милан? Чтобы снова с большой долей вероятности остаться второй, получить еще один психологический удар и только усугубить болячки? Тем более если она намерена продолжать выступать и дальше.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТКАЗНИКОВ

Похожая история и у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Тот в начале ноября получил на тренировке травму лодыжки. Повреждение оказалось серьезным — японец пропустил домашний этап «Гран-при», потом его финал, чемпионат страны и «Турнир четырех континентов» (аналог чемпионата Европы для фигуристов из Азии и Америки). Успел восстановиться к Пхенчхану, взял там золото, но на чемпионат мира в Милан не поедет. Более того, Ханю понадобится трехмесячная реабилитация и есть вероятность, что он пропустит и начало будущего сезона.

Все это еще раз говорит о тех нагрузках, что испытывают элитные фигуристы, да еще и в олимпийский сезон. А Игры в Пхенчхане в этом отношении были особенно суровы — уровень конкуренции в каждом из видов программы был настолько высок, что для успеха требовалось выжимать из себя все резервы до последней капли.

На постолимпийские чемпионаты мира далеко не всегда приезжали все сильнейшие, но в этом году отказников особенно много. Помимо Ханю и Медведевой в Милане не выступят Хавьер Фернандес, серебряные и бронзовые призеры Пхенчхана в парах Вэньцзин Суй/Цун Хан и Меган Дюамель/Эрик Редфорд, чемпионы и бронзовые призеры в танцах Тесса Вирту/Скотт Моир и Майя и Алекс Шибутани. Так что в этом смысле поступок Медведевой — это проявление не слабости, а здравого смысла.

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