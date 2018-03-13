Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что 18-летняя российская фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира в Милане. По итогам проведенного медицинского обследования стало известно, что спортсменке необходимо ограничить высокие специфические нагрузки на стопу во избежание возможного хирургического вмешательства. Сроки восстановления Медведевой составят от 4 до 8 недель.

Напомним, Медведева из-за травмы стопы была вынуждена пропустить финал «Гран-при» и декабрьский чемпионат России.

В январе она выступила на чемпионате Европы в Москве, где стала второй, уступив соотечественнице и партнерше по тренировочной Алине Загитовой. Позже Медведева выступила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где завоевала две серебряные медали.

Отмечается, что из-за дефицита времени спортсменка не смогла провести полноценную реабилитацию, вследствие чего ей пришлось бороться с болевыми ощущениями и во время выступления на Играх. По возвращении из Кореи боли в стопе усилились.

КТО ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

В составе сборной России Медведеву заменит Станислава Константинова, которая являлась первой запасной. Также в команду войдут олимпийская чемпионка Алина Загитова и Мария Сотскова.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России:

— Естественно, ее все поддерживают сейчас. Для нее очень важно полностью восстановиться и продолжить свою спортивную карьеру. Женя действительно имела дефицит времени для восстановления, приходилось некоторые вещи форсировать. Сейчас появилась возможность, и ей надо воспользоваться, чтобы она была полностью готова к следующему сезону. Женя — наше солнышко, мы ее очень любим и будем поддерживать. Ее мужество заслуживает самой высокой оценки.

Константинова (на юниорском чемпионате мира) неудачно выступила в короткой программе, но вполне достойно выглядела в произвольной. Это — опыт. Она заслужила: по результатам чемпионата России стала первой запасной, поэтому у нас нет оснований делать что-либо иное. (Р-Спорт).