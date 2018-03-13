Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности
Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева
Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В январе она выступила на чемпионате Европы в Москве, где стала второй, уступив соотечественнице и партнерше по тренировочной Алине Загитовой. Позже Медведева выступила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где завоевала две серебряные медали.
Отмечается, что
КТО ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
В составе сборной России Медведеву заменит Станислава Константинова, которая являлась первой запасной. Также в команду войдут олимпийская чемпионка Алина Загитова и Мария Сотскова.
КТО ЧТО СКАЗАЛ
Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России:
— Естественно, ее все поддерживают сейчас. Для нее очень важно полностью восстановиться и продолжить свою спортивную карьеру. Женя действительно имела дефицит времени для восстановления, приходилось некоторые вещи форсировать. Сейчас появилась возможность, и ей надо воспользоваться, чтобы она была полностью готова к следующему сезону. Женя — наше солнышко, мы ее очень любим и будем поддерживать. Ее мужество заслуживает самой высокой оценки.
Константинова (на юниорском чемпионате мира) неудачно выступила в короткой программе, но вполне достойно выглядела в произвольной. Это — опыт. Она заслужила: по результатам чемпионата России стала первой запасной, поэтому у нас нет оснований делать
Медведева является двукратной чемпионкой мира. Мировое первенство в 2018 году пройдет с 19 по 25 марта в Милане.