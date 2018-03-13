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10:04 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Сотникова не думает о том, чтобы выступать за другую страну

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Аделина Сотникова заявила в интервью РИА Новости, что не допускает мысли о смене спортивного гражданства, если вернется в спорт.

Источник: РИА "Новости"

Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Играх-2014 в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в личном первенстве в истории российского фигурного катания.

«Сменить гражданство — это самый легкий путь. А легким путем может пойти каждый. Более того, мне предлагали подобные варианты. Но я воздержусь. Я олимпийская чемпионка, которая выступала за Россию и, если вернусь в спорт, то только для того, чтобы продолжать выступать за Россию. В этом отношении я патриот. Менять гражданство ради того, чтобы иметь возможность поехать на какой-то чемпионат? Я лучше поборюсь за то, чтобы поехать туда от своей страны», — сказала спортсменка.

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