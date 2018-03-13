Фигуристка Сотникова не думает о том, чтобы выступать за другую страну
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Аделина Сотникова заявила в интервью РИА Новости, что не допускает мысли о смене спортивного гражданства, если вернется в спорт.
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Аделина Сотникова заявила в интервью РИА Новости, что не допускает мысли о смене спортивного гражданства, если вернется в спорт.
Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Играх-2014 в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в личном первенстве в истории российского фигурного катания.
«Сменить гражданство — это самый легкий путь. А легким путем может пойти каждый. Более того, мне предлагали подобные варианты. Но я воздержусь. Я олимпийская чемпионка, которая выступала за Россию и, если вернусь в спорт, то только для того, чтобы продолжать выступать за Россию. В этом отношении я патриот. Менять гражданство ради того, чтобы иметь возможность поехать на