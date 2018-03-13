Фигуристка Сотникова не думает о том, чтобы выступать за другую страну

«Сменить гражданство — это самый легкий путь. А легким путем может пойти каждый. Более того, мне предлагали подобные варианты. Но я воздержусь. Я олимпийская чемпионка, которая выступала за Россию и, если вернусь в спорт, то только для того, чтобы продолжать выступать за Россию. В этом отношении я патриот. Менять гражданство ради того, чтобы иметь возможность поехать на какой-то чемпионат? Я лучше поборюсь за то, чтобы поехать туда от своей страны», — сказала спортсменка.