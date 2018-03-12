Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта. В составе сборной России на соревнованиях у мужчин выступят Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, у женщин — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в соревнованиях спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, в спортивных танцах — Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.