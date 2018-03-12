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12 марта, источник: ТАСС

Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ

ТАСС, 12 марта. Первый канал покажет соревнования среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта. В составе сборной России на соревнованиях у мужчин выступят Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, у женщин — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в соревнованиях спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, в спортивных танцах — Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Короткая программа у женщин состоится 21 марта, трансляция начнется в 17:00 мск, произвольная — 23 марта (23:15 мск). Также Первый канал покажет в прямом эфире произвольную программу у мужчин, которая пройдет 24 марта (14:15 мск). Произвольная программа и показательные выступления танцевальных дуэтов будут показаны в записи 24 марта (23:00 мск) и 25 марта (17:20 мск) соответственно.

Также отмечается, что комментаторами соревнований будут Татьяна Тарасова и Александр Гришин.

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