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19:53 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Трусова рассказала, что на тренировках старается равняться на Медведеву

СОФИЯ, 11 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российская фигуристка Александра Трусова на тренировках старается равняться на соотечественницу Евгению Медведеву. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Софии, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов.

«Спорт для меня и увлечение, и развлечение, ничем другим заниматься не успеваю, — сказала Трусова. — Еще захожу в Instagram, где у меня 19 тыс. подписчиков, я выкладываю туда фотографии о путешествиях нашей команды. Еще год мне предстоит выступать в юниорах, а потому буду себя пробовать и на взрослом уровне. На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой».

В произвольной программе 13-летняя россиянка чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. «Прыжки в четыре оборота на тренировках делаю очень часто, — сказала спортсменка. — Чисто катаю свою программу, из десяти прокатов как минимум 6−7 получаются чистыми, без ошибок. Сейчас начинаю учить тройной аксель и четверной лутц; аксель я пробую без дополнительной страховки, в лутц пока только на “удочке” (специальная страховка, предотвращающая от падения на лед — прим. ТАСС)».

«В фигурном катании прыжки мне нравятся больше всего. Когда выучила эти прыжки, то мне сказали, что если я их выполню на соревнованиях, то буду первой в мире, и я рада, что так и получилось», — добавила Трусова.

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