Хореограф Трусовой считает, что ее достижение не повторят в ближайшие 100 лет

Источник: РИА "Новости"

13-летняя фигуристка на юниорском чемпионате мира в Софии первой в мире исполнила два четверных прыжка в произвольной программе.

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— Для меня это не стало шоком. Я был готов к этому, потому что вижу, что происходит в группе Тутберидзе, — цитирует RT Железнякова. — Знаю, насколько Саша сильный боец, несмотря на свою скромность в жизни. Фигурное катание в последнее время совершило огромный скачок вперёд. Прыгнув два четверных прыжка, Трусова навсегда вошла в историю спорта. Думаю, в ближайшие 100 лет вряд ли кому-то удастся повторить это достижение. Возможно, если только Ане Щербаковой.