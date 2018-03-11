Хореограф Трусовой считает, что ее достижение не повторят в ближайшие 100 лет
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе Этери Тутберидзе, считает, что достижение россиянки Александры Трусовой в ближайшие 100 лет останется непокоренным.
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе Этери Тутберидзе, считает, что достижение россиянки Александры Трусовой в ближайшие 100 лет останется непокоренным.
13-летняя фигуристка на юниорском чемпионате мира в Софии первой в мире исполнила два четверных прыжка в произвольной программе.
— Для меня это не стало шоком. Я был готов к этому, потому что вижу, что происходит в группе Тутберидзе, — цитирует RT Железнякова. — Знаю, насколько Саша сильный боец, несмотря на свою скромность в жизни. Фигурное катание в последнее время совершило огромный скачок вперёд. Прыгнув два четверных прыжка, Трусова навсегда вошла в историю спорта. Думаю, в ближайшие 100 лет вряд ли
Многие спрашивают меня, почему именно подопечные Тутберидзе добиваются таких высоких результатов. Но никакого секрета нет. Все успехи достигаются благодаря каждодневному безумному труду. Сама Этери является фанатичным человеком, который трудится ежедневно. У неё нет ни праздников, ни выходных. Она этим живёт и наслаждается. Когда дети видят перед собой такой пример работоспособности, то сами становятся такими же. Ведь на катке они проводят больше времени, чем с родителями.