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12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Технический космос юниорки. Загитовой и Медведевой такое не снилось

Триумфальный для России чемпионат мира среди юниоров в Софии завершился историческим прокатом произвольной программы 13-летней Александры Трусовой, которая исполнила два четверных прыжка.

Источник: РИА "Новости"

Видео с тренировки, опубликованное в конце апреля прошлого года, на котором две подопечных тренера Этери Тутберидзе — 13-летняя Александра Трусова и 13-летняя Анна Щербакова — делали «мужские» каскады четверной сальхов-тройной тулуп и четверной тулуп-тройной тулуп соответственно, впечатлило многих. Однако на тот момент девушки по возрасту не успели стартовать даже на юниорских соревнованиях, а поэтому кто-то мог и недооценить увиденное: да мало ли, кто что делает на тренировках? Это было отчасти оправдано. К примеру, 18-летняя подопечная Брайана Орсера Элизабет Турсынбаева в свое время также хвасталась каскадом 4−3, но на соревнованиях дело до него так и не дошло. Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился планами вставить по четверному прыжку в произвольные программы девушек. Но Тутберидзе добавила, мол, нет смысла даже говорить о самых сложных прыжках, если они не исполнены на официальных соревнованиях.

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ЧЕТВЕРНАЯ БОРЬБА

Четверной эксперимент с Анной Щербаковой из-за травмы претворить в жизнь не удалось, а вот Александра начала борьбу с четверным сальховом со своего дебютного юниорского старта. Причем проходила она с разной степенью успеха, так в финале «Гран-при» среди юниоров фигуристка не смогла его докрутить и упала, уступив в произвольной программе Алене Косторной с более слабыми прыжками.

Итоговую победу Трусовой тогда обеспечила разница по итогам короткой программы. Тот же сценарий повторился с прыжком под копирку и на юниорском первенстве страны: снова недокрут и падение. Переломным моментом стал финал Кубка России в Великом Новгороде: Трусова выехала сальхов, но поставила перед собой новую задачу: сделать в программе и второй четверной прыжок — тулуп. Однако новый элемент вышел недокрученным и закончился падением.

МЕНЯЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Наличие обоих четверных в заявке на произвольную программу юниорского чемпионата мира выглядело сумасшествием: ведь после них планировалось еще три каскада 3−3! Да, по ходу сезона Александра даже после неудачного сальхова катала программы так, словно и не было падения, но адреналин у многих болельщиков зашкаливал. Ведь если уж на четверных парней приходилось закрывать глаза и глотать валерьянку, то тут на них заходила крохотная девочка. Но ее старания, непоколебимость и бесстрашие были вознаграждены исполнением желания: «Хочу сделать что-нибудь первой в мире».

И вот она — третья сумма за произвольную программу у женщин по новой системе судейства- 153,49 после Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Это при том, что по компонентам Трусова пока объяснимо проигрывает обеим фигуристкам 15−17 баллов. Сюда же рекордные для женщин 92,35 баллов за технику, которые оказались не по зубам даже Михаилу Коляде и Патрику Чану​ в личном турнире Пхенчхана. Первый женский четверной тулуп на официальных соревнованиях и впервые два четверных прыжка в программе одиночницы. Меняющая реальность — иначе про Трусову и не скажешь.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Особое восхищение Александра вызывает тем, что исполняемыми четверными она вовсе не маскирует технические пробелы. Ведь не секрет, что к тройному акселю Мао Асаду подтолкнули недокруты на прыжках и проблемы с тройным лутцем, а Елизавету Туктамышеву — невозможность исполнить «дорогой» каскад 3−3. У Трусовой же нет никаких проблем с ребрами и какими-либо прыжками, она играючи исполняет сложнейшие каскады из тройных прыжков, в том числе и фирменный «лутц-риттбергер» Загитовой.

Но даже на этом фигуристка не планирует останавливаться: по словам Саши, она уже пробовала делать более сложные четверные лутц и флип, а также тройной аксель. Звучит фантастически, впрочем, и обещания четверных в начале сезона казались точно такими же. В следующем сезоне фигуристка не сможет соревноваться с Загитовой и Медведевой, так как в силу возраста, ей еще год предстоит провести в юниорах. Впрочем, как и Алене Косторной, дважды останавливавшейся по ходу сезона в балле от Трусовой, ставшей серебряным призером чемпионата мира в Софии. Уникально чувствующей музыку фигуристке с летящими руками, точно планирующей не отставать от одногруппницы-соперницы.

Самое интересное теперь заключается в том, каков резерв сил и здоровья супердевочки Александры? Реально ли сохранить такие сложнейшие элементы не только для тела 13-летней девочки, но и для взрослеющей девушки? Теперь ответов на эти вопросы с нетерпением будет ждать весь мир, ведь имя Трусовой уже точно в истории фигурного катания.

София (Болгария)
Юниорский чемпионат мира
Женщины
Итог
1. Александра ТРУСОВА (Россия) — 225,52
2. Алена КОСТОРНАЯ (Россия) — 207,39
3. Мако Ямасита (Япония) — 195,17
4. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 186,35
5. Лим Юн Су (Корея) — 185,12
​6. Юхана Йокои (Япония) — 184,78.

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