Трусова: Счастлива, что исполнила два четверных прыжка

«Я очень довольна, что выиграла, но ещё больше счастлива, что исполнила два четверных прыжка. Я готовилась к этому и сумела показать. После успешного приземления на четверных я была очень рада, но мне ещё оставалось выполнить всю оставшуюся программу, где были ещё три очень сложные комбинации, так что снова пришлось собраться», — приводит слова Трусовой пресс-служба ISU.