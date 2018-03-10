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10 марта, источник: ТАСС

Тарасова: Ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученики Этери Тутберидзе, в числе которых и Александра Трусова, впервые в истории исполнившая два четверных прыжка в одной программе, являются ориентиром для всего мирового фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Тарасова.

Российские фигуристы завоевали девять из 12 наград на чемпионате мира среди юниоров в Софии, одержав победы во всех четырех дисциплинах. В заключительный соревновательный день золотую награду завоевала 13-летняя Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на соревнованиях.

«Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех, — сказала Тарасова. — Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение».

«Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Еще раз хочется поздравить эту группу [Этери Тутберидзе], потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар», — добавила Тарасова.

Ученицами Тутберидзе также являются Алина Загитова и Евгения Медведева, которые заняли первое и второе место соответственно на завершившихся недавно Олимпийских играх в Пхёнчхане. Тренируется у специалиста и Алексей Ерохов, который на турнире в Софии стал первым в мужском одиночном катании.

«С таким детьми не пропадем, — отметила Тарасова. — И, главное, с такими тренерами! Я их поздравляю».

Риск оправдан

Собеседница агентства напоминала, что путь Трусовой к чистому исполнению двух четверных прыжков в одной программе был непростым. В феврале, в финале Кубка России она исполнила четверной сальхов, однако очень опасно упала после исполнения четверного тулупа. По мнению собеседницы агентства, возрастающий риск получить травму не сможет остановить прогресс в фигурном катании. «Спорт не может стоять на месте и пробуксовывать», — подчеркнула она.

«Сможет ли она исполнять их на взрослом уровне? Подождите, будем жить и увидим. Тренеры сделали открытие, научили ее, а теперь для них задача — сохранить», — отметила она.

Второе место на чемпионате мира среди юниоров в женском одиночном катании также заняла воспитанница Тутберидзе — Алена Косторная.

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