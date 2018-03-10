Горшков назвал фантастическим результат российских фигуристов на юниорском ЧМ

Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии.

«Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. Девять медалей из 12 — просто фантастический результат, — сказал Горшков. — Я поздравляю всю нашу юниорскую команду, всех наших спортсменов и, конечно же, их тренеров».

В заключительный соревновательный день 13-летняя Александра Трусова стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла. Во время проката она смогла чисто исполнить два прыжка в четыре оборота. Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом. Техническая оценка победившей на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россиянки Алины Загитовой равнялась 81,62 балла.

«В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов», — подчеркнул Горшков.