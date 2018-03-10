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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе совершает прорыв и в мужском катании

Сегодня в Софии 18-летний россиянин Алексей Ерохов стал победителем чемпионата мира среди юниоров, первым в истории нашего одиночного мужского катания с 2004 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Под впечатлением от успехов Загитовой и Медведевой болельщики часто пишут про наших мужчин-одиночников: «К Тутберидзе в группу бы его…». Именно от сильнейшего тренера в мире у женщин-одиночниц ждут возвращения в элиту и наши мужчины. Пока в карьере Этери Тутберидзе была попытка реанимировать карьеру Сергея Воронова, завершившаяся уходом спортсмена к Инне Гончаренко. Был ветеран группы Тутберидзе Морис Квителашвили, неудачно выступивший в Пхенчхане, и вице-чемпион мира среди юниоров-2015 Адьян Питкеев, завершивший карьеру из-за травмы. Может ли стать победа Ерохова новой страницей в работе знаменитого специалиста с парнями и гарантировать Алексею успешный дебют во взрослых соревнованиях будущего сезона?

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ

К Этери Тутберидзе Ерохов пришел в 11 лет от Ильи Климкина. В этом возрасте он еще не прыгал тройные прыжки. Дальше были первые успехи, трудности роста и переходного возраста, травмы, восстановление. По-настоящему победить все свои злоключения Алексею удалось в текущем сезоне, как результат — победы на двух этапах юниорской серии «Гран-при», в первенстве страны среди юниоров и финале Кубка России среди кмс. В пассив, пожалуй, он может отнести лишь юниорский финал «Гран-при», где он стал пятым и не мог тренироваться перед турниром в полную силу.

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Пока Ерохов пробует исполнять три четверных прыжка в произвольной программе: два тулупа (сольно и в каскаде) и сальхов, в короткой программе четверные у юниоров правилами не предусмотрены. По факту в Софии получилось только два, второй тулуп вышел только тройным. С учетом того, что на тройном лутце судьи ставят фигуристу неясное ребро, разучивать столь выгодный по баллам четверной прыжок Алексей станет едва ли. Разница с технической оценкой Михаила Коляды в произвольной программе личного турнира Пхенчхана — около 6 баллов, сумма всех помарок на элементах, которых можно избежать. Настораживает очень скромная оценка за компоненты для фигуриста, проводящего последний год в юниорах. Очевидно, что впереди серьезнейшая работа в межсезонье и необходимость стабильных выступлений с самого первого старта сезона-2018/19.

ПРОПУСК В ПУЛ ЛИДЕРОВ

Не исключено, что кто-то не захочет обольщаться победой Алексея. К примеру, из-за более низкого, чем в прошлом году уровня конкуренции.

На прошлогоднем юниорском чемпионате мира победные 231,52 балла Ерохова позволили бы ему занять лишь седьмую строчку.

К примеру, триумфатор юниорского чемпионата мира-2017 американец Винсент Чжоу набрал 258,11 балла, а ставший там вторым Дмитрий Алиев — 247,31. Американец тогда исполнил чистый четверной лутц и два четверных сальхова сольно и в каскаде. В то время как у Алиева четверной прыжок был один, да и то самый «дешевый» — тулуп, к тому же исполненный не очень чисто, что не помешало ему в первом взрослом сезоне перейти на другой уровень сложности. Нельзя также сбрасывать со счетов и снятие в этом году с произвольной программы из-за травмы главного фаворита соревнований американца российского происхождения Алексея Красножона.

Однако, по словам хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, уже перед финалом юниорского «Гран-при» Ерохов приземлял четверные риттбергер и флип, но в тренировочный процесс вмешалась травма. А стабильное наличие таких прыжков в арсенале вполне может дать Алексею пропуск в пул лидеров. Не исключено, что и титул, которого нет ни у кого из конкурентов за попадание в сборную, будет придавать Ерохову особую мотивацию в борьбе за лидерство.

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