Загитова опередила Липницкую. Но до Медведевой ей далеко

Источник: AFP 2018

Ровно две недели назад Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Сразу после этого она приобрела огромную популярность, любой ее пост в соцсетях теперь собирает от сотни тысяч лайков. Но даже титул олимпийской чемпионки не позволил ей опередить ту, кого она обыграла.

ЯПОНЦЫ БЕЗ УМА ОТ ЗАГИТОВОЙ

До январского чемпионата Европы в Москве у Алины Загитовой в инстаграме не было даже 40 тысяч подписчиков. По окончании Олимпиады это количество выросло более чем в десять раз. Правда, Загитова не так часто делает посты, потому любой из них после Пхенчхана набирает огромное количество лайков.

Особую популярность юная чемпионка приобрела в Японии. Особенно после произнесенных вслух слов о желании воспитывать щенка японской породы акита-ину. В стране Восходящего солнца действует ассоциация по сохранению чистоты этой породы, и ее руководитель отобрал для Загитовой щенка-мальчика. Алина уже придумала для него кличку Масару, что означает «победа».

Фанатичные японские журналисты, в отличие от российских, пробрались даже в святая святых Загитовой — на ее съемную квартиру в Москве, где Алина живет вместе с бабушкой. Чемпионка им не отказала, хотя их российским коллегам запрещено брать интервью у самой фигуристки, у ее родственников и у любого члена тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Японцы показали на весь мир, как живет олимпийская чемпионка. Небольшая однокомнатная квартирка, маленькая кухня, старомодная мебель и море игрушек.

При этом сама Загитова в особой любви к Японии не была замечена. Во всяком случае, никак ее не выражала.

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ЛИПНИЦКАЯ УЖЕ ПОЗАДИ

Про Загитову сняли фильм, но аниме с ней пока не рисуют. Наверное, ждут победы на чемпионате мира в Милане, чтобы сделать что-то про железного человека в фигурном катании.

А вот про Юлию Липницкую рисовали. Девочка в красном была невероятно популярна в Японии, ее приглашали на многочисленные местные шоу. После Сочи она выступала на чемпионате мира в Сайтаме, так ей там приходилось пробиваться в отель сквозь толпы фанатов. А художники делали свои рисунки с оригинала, а не с телевизионных трансляций и фотографий.

При этом Липницкая ни разу не выступала в Японии на этапе Гран-при и вообще довольно быстро завершила карьеру. По числу подписчиков в инстаграме Загитова уже оставила Липницкую позади. Но приблизиться к Евгении Медведевой не смогла.

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КУМИР ЯПОНИИ

Перед чемпионатом Европы, который стал для Медведевой первым турниром после восстановления от травмы, у Евгении было 245 тысяч подписчиков. После окончания Олимпийских игр — 700 тысяч в Инстаграме и более 200 тысяч в Твиттере.

Медведева регулярно говорит о том, что влюблена в Японию. А на чемпионате мира в Бостоне в 2016-м, когда она впервые стала чемпионкой мира, Евгения пообщалась с японскими журналистами на их родном языке, рассказав короткий отрывок из «Сейлор Мун». Конечно, она не могла не получить приглашение на местное телешоу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BUEoh_gh-PI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUEoh_gh-PI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-14T12:15:15+00:00">Май 14, 2017 в 5:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Там она предстала уже в образе Усаги Цукино — главной героини «Сейлор Мун» в специально подготовленном к этому случаю платье. В нем она танцевала, играла в аэрохоккей и стояла на одной ноге — выполняла все задания.

Лучшая фигуристка мира в образе героине аниме — что еще нужно для популярности? Правильно, и этого с лихвой хватит. Но Евгения встретилась еще и с автором манги «Сейлор Мун» Наоки Такеучи.