Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Большинство школьников предпочитают чипсы
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит0
Сочи1
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Депортиво
Биатлон. Биатлон
19:45
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Арсенал Т2
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Все события
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова опередила Липницкую. Но до Медведевой ей далеко

15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.

Источник: AFP 2018

Ровно две недели назад Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Сразу после этого она приобрела огромную популярность, любой ее пост в соцсетях теперь собирает от сотни тысяч лайков. Но даже титул олимпийской чемпионки не позволил ей опередить ту, кого она обыграла.

ЯПОНЦЫ БЕЗ УМА ОТ ЗАГИТОВОЙ

До январского чемпионата Европы в Москве у Алины Загитовой в инстаграме не было даже 40 тысяч подписчиков. По окончании Олимпиады это количество выросло более чем в десять раз. Правда, Загитова не так часто делает посты, потому любой из них после Пхенчхана набирает огромное количество лайков.

Особую популярность юная чемпионка приобрела в Японии. Особенно после произнесенных вслух слов о желании воспитывать щенка японской породы акита-ину. В стране Восходящего солнца действует ассоциация по сохранению чистоты этой породы, и ее руководитель отобрал для Загитовой щенка-мальчика. Алина уже придумала для него кличку Масару, что означает «победа».

Фанатичные японские журналисты, в отличие от российских, пробрались даже в святая святых Загитовой — на ее съемную квартиру в Москве, где Алина живет вместе с бабушкой. Чемпионка им не отказала, хотя их российским коллегам запрещено брать интервью у самой фигуристки, у ее родственников и у любого члена тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Японцы показали на весь мир, как живет олимпийская чемпионка. Небольшая однокомнатная квартирка, маленькая кухня, старомодная мебель и море игрушек.

При этом сама Загитова в особой любви к Японии не была замечена. Во всяком случае, никак ее не выражала.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЛИПНИЦКАЯ УЖЕ ПОЗАДИ

Про Загитову сняли фильм, но аниме с ней пока не рисуют. Наверное, ждут победы на чемпионате мира в Милане, чтобы сделать что-то про железного человека в фигурном катании.

А вот про Юлию Липницкую рисовали. Девочка в красном была невероятно популярна в Японии, ее приглашали на многочисленные местные шоу. После Сочи она выступала на чемпионате мира в Сайтаме, так ей там приходилось пробиваться в отель сквозь толпы фанатов. А художники делали свои рисунки с оригинала, а не с телевизионных трансляций и фотографий.

При этом Липницкая ни разу не выступала в Японии на этапе Гран-при и вообще довольно быстро завершила карьеру. По числу подписчиков в инстаграме Загитова уже оставила Липницкую позади. Но приблизиться к Евгении Медведевой не смогла.

Во время загрузки произошла ошибка.

КУМИР ЯПОНИИ

Перед чемпионатом Европы, который стал для Медведевой первым турниром после восстановления от травмы, у Евгении было 245 тысяч подписчиков. После окончания Олимпийских игр — 700 тысяч в Инстаграме и более 200 тысяч в Твиттере.

Медведева регулярно говорит о том, что влюблена в Японию. А на чемпионате мира в Бостоне в 2016-м, когда она впервые стала чемпионкой мира, Евгения пообщалась с японскими журналистами на их родном языке, рассказав короткий отрывок из «Сейлор Мун». Конечно, она не могла не получить приглашение на местное телешоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там она предстала уже в образе Усаги Цукино — главной героини «Сейлор Мун» в специально подготовленном к этому случаю платье. В нем она танцевала, играла в аэрохоккей и стояла на одной ноге — выполняла все задания.

Лучшая фигуристка мира в образе героине аниме — что еще нужно для популярности? Правильно, и этого с лихвой хватит. Но Евгения встретилась еще и с автором манги «Сейлор Мун» Наоки Такеучи.

Медведева стала новым кумиром Японии, иногда вставляет в общении с фанатами слова и фразы на японском, изучает японскую культуру и превосходит в популярности не только Загитову и Липницкую, но даже местных фигуристок. Второе место на Олимпиаде на любовь японцев к Медведевой никак не повлияло.

Японцы впервые показали щенка, которого подарят Алине Загитовой
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
Упускаем Францию! Россия провела худшую евронеделю
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Российская теннисистка победила в номинации «Прорыв месяца»
Полузащитник киевского «Динамо» признан игроком недели в ЛЕ
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь