Загитова опередила Липницкую. Но до Медведевой ей далеко
15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
Ровно две недели назад Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Сразу после этого она приобрела огромную популярность, любой ее пост в соцсетях теперь собирает от сотни тысяч лайков. Но даже титул олимпийской чемпионки не позволил ей опередить ту, кого она обыграла.
ЯПОНЦЫ БЕЗ УМА ОТ ЗАГИТОВОЙ
До январского чемпионата Европы в Москве у Алины Загитовой в инстаграме не было даже 40 тысяч подписчиков. По окончании Олимпиады это количество выросло более чем в десять раз. Правда, Загитова не так часто делает посты, потому любой из них после Пхенчхана набирает огромное количество лайков.
Особую популярность юная чемпионка приобрела в Японии. Особенно после произнесенных вслух слов о желании воспитывать щенка японской породы
Фанатичные японские журналисты, в отличие от российских, пробрались даже в святая святых Загитовой — на ее съемную квартиру в Москве, где Алина живет вместе с бабушкой. Чемпионка им не отказала, хотя их российским коллегам запрещено брать интервью у самой фигуристки, у ее родственников и у любого члена тренерского штаба Этери Тутберидзе.
Японцы показали на весь мир, как живет олимпийская чемпионка. Небольшая однокомнатная квартирка, маленькая кухня, старомодная мебель и море игрушек.
При этом сама Загитова в особой любви к Японии не была замечена. Во всяком случае, никак ее не выражала.
ЛИПНИЦКАЯ УЖЕ ПОЗАДИ
Про Загитову сняли фильм, но аниме с ней пока не рисуют. Наверное, ждут победы на чемпионате мира в Милане, чтобы сделать
А вот про Юлию Липницкую рисовали. Девочка в красном была невероятно популярна в Японии, ее приглашали на многочисленные местные шоу. После Сочи она выступала на чемпионате мира в Сайтаме, так ей там приходилось пробиваться в отель сквозь толпы фанатов. А художники делали свои рисунки с оригинала, а не с телевизионных трансляций и фотографий.
При этом Липницкая ни разу не выступала в Японии на этапе
КУМИР ЯПОНИИ
Перед чемпионатом Европы, который стал для Медведевой первым турниром после восстановления от травмы, у Евгении было 245 тысяч подписчиков. После окончания Олимпийских игр — 700 тысяч в Инстаграме и более 200 тысяч в Твиттере.
Медведева регулярно говорит о том, что влюблена в Японию. А на чемпионате мира в Бостоне в 2016-м, когда она впервые стала чемпионкой мира, Евгения пообщалась с японскими журналистами на их родном языке, рассказав короткий отрывок из «Сейлор Мун». Конечно, она не могла не получить приглашение на местное телешоу.
Там она предстала уже в образе Усаги Цукино — главной героини «Сейлор Мун» в специально подготовленном к этому случаю платье. В нем она танцевала, играла в аэрохоккей и стояла на одной ноге — выполняла все задания.
Лучшая фигуристка мира в образе героине аниме — что еще нужно для популярности? Правильно, и этого с лихвой хватит. Но Евгения встретилась еще и с автором манги «Сейлор Мун» Наоки Такеучи.
Медведева стала новым кумиром Японии, иногда вставляет в общении с фанатами слова и фразы на японском, изучает японскую культуру и превосходит в популярности не только Загитову и Липницкую, но даже местных фигуристок. Второе место на Олимпиаде на любовь японцев к Медведевой никак не повлияло.