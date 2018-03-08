Фигуристка Костнер возобновила работу с тренером Мишиным
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что возобновил работу с пятикратной чемпионкой Европы итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что возобновил работу с пятикратной чемпионкой Европы итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.
«Каролина приехала в
Итальянская фигуристка работала с Мишиным весь нынешний сезон, но в январе решила вернуться в Германию к прежнему тренеру Михаэлю Хуту. С ним же фигуристка поехала на Олимпиаду, на которой заняла лишь пятое место.
Мишин также сказал, что пока не знает, сможет ли поехать с итальянской фигуристкой на чемпионат мира.
«Не знаю, найду ли возможность поехать в Милан. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров. Сразу после Македонии должен лететь в ОАЭ, затем — в Польшу и Эстонию. Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдет. Для меня не принципиально сидеть вместе с титулованной ученицей в “кисс энд край”: я уже давно не юный тренер, жаждущий признания», — заключил он.
Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.