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17:37 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Костнер возобновила работу с тренером Мишиным

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что возобновил работу с пятикратной чемпионкой Европы итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.

Источник: РИА "Новости"

«Каролина приехала в Санкт-Петербург почти сразу после Игр и сказала, что готова на любые условия, лишь бы я возобновил с ней работу, — сказал Мишин. — У меня в начале марта был запланирован семинар в Македонии, так Костнер сама звонила в тамошнюю федерацию фигурного катания, чтобы перенести этот семинар на более позднее время. Проблема в том, что у меня сейчас очень плотный график…».

Итальянская фигуристка работала с Мишиным весь нынешний сезон, но в январе решила вернуться в Германию к прежнему тренеру Михаэлю Хуту. С ним же фигуристка поехала на Олимпиаду, на которой заняла лишь пятое место.

Мишин также сказал, что пока не знает, сможет ли поехать с итальянской фигуристкой на чемпионат мира.

«Не знаю, найду ли возможность поехать в Милан. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров. Сразу после Македонии должен лететь в ОАЭ, затем — в Польшу и Эстонию. Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдет. Для меня не принципиально сидеть вместе с титулованной ученицей в “кисс энд край”: я уже давно не юный тренер, жаждущий признания», — заключил он.

Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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