Фабрика чемпионок

Источник: РИА "Новости"

Воспитанницы Этери Тутберидзе третий сезон никому не отдают золотые медали крупных турниров, на голову опережают соперниц на Олимпийских играх, а теперь еще и первыми в мире показывают четверные прыжки на соревнованиях. «Лента.ру» об истории главного тренера в женском одиночном катании современности и ее отношениях с чемпионками.

«Не выдумывайте того, чего нет»

На фоне слухов об уходе от Тутберидзе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой невольно закралась мысль о нехорошей тенденции. Ведь после Олимпийских игр в Сочи от тренера ушла Юлия Липницкая, также не получившая золото личного турнира. Но Медведева жестко пресекла подобные размышления, сказав, что продолжает работать с Тутберидзе и попросив оставить их в покое перед мировым первенством.

Тренер отреагировала еще спокойнее, сказав лишь, что ничего об этом не слышала. За четыре года, прошедших после Игр в Сочи, она, видимо, привыкла к повышенному вниманию и непрекращающимся обсуждениям ее подопечных, ведь еще на Играх-2014 она активно защищала Липницкую от внимания прессы. «Какое право вы имеете копаться в ее жизни? Кого вы из нее делаете? Она просто спортсменка. А я — просто тренер. Почему мой телефон разрывается с утра до ночи?» — взывала она к журналистам.

Тогда школа «Самбо-70» стала центром российского фигурного катания, но популярность не способствовала профессиональным успехам главной на тот момент ученицы Тутберидзе. А на фоне неудачного постолимпийского сезона активно обсуждался и возможный конфликт Липницкой с тренером. Первым тревожным звонком стало требование мамы Юлии во время тренировок чемпионки не пускать на каток юную Евгению Медведеву, вовсю наступавшую на пятки и якобы перетягивавшую внимание наставницы на себя. Такой подход был Тутберидзе не по душе, но приходилось работать. Уже летом 2015 года Липницкая вовсе уехала в США ставить новые программы, вместо тех, что сделала вместе с Этери Георгиевной. Окончательно их сотрудничество прекратилось в ноябре 2015-го, когда Липницкая отказалась ехать с ней на этап Гран-при во Францию и перешла к Алексею Урманову.

Юлия Липницкая | Источник: РИА

Тутберидзе долго не комментировала ситуацию, но позднее рассказала, что узнала об уходе Юлии последней. Спортсменка поставила в известность всех, кроме тренера, который привел ее к золоту Олимпиады. В августе прошлого года Липницкая завершила карьеру, а Тутберидзе готовилась выводить на первый взрослый турнир новую 15-летнюю звезду команды — Алину Загитову.

Трудный путь к вершине

Сама Тутберидзе впервые оказалась на катке в четыре года. До нее никто в семье не занимался фигурным катанием, но уже тогда благодаря настойчивости и сильному характеру она умела добиваться своего. «На меня надели чужие коньки, и я в ожидании просмотра стала бегать на них вокруг катка, думала, что если научусь здесь, то и на льду проблем не будет. Вышла на лед, тут же упала, по-собачьи очень быстро подбежала к тренеру, поднялась по ее штанине и чувствовала себя победительницей», — вспоминала Тутберидзе в одном из интервью.

За спортивную карьеру Этери сменила семь тренеров, побывала в группе у Татьяны Тарасовой и Елены Чайковской, а из-за травмы позвоночника и резкого роста в переходном возрасте сменила одиночное катание на танцы. С развалом СССР тренироваться стало дорого, а просить деньги у небогатых родителей спортсменка не могла. В 90-е годы 18-летняя Тутберидзе, несмотря на запрет родителей, оказалась в США с балетом на льду. Там надежды на хорошую жизнь сменились отсутствием зарплаты, проживанием в ночлежках, а 19 апреля 1995 года и вовсе чуть не закончились трагедией — во время теракта в Оклахоме Тутберидзе находилась в соседнем здании. После этого Этери с партнером на выплаченные им как пострадавшим деньги купили машину и уехали в другой штат выступать в шоу. Там Тутберидзе впервые начала тренировать и добилась определенного успеха, но все равно вернулась на родину.

«Тогда я разрывалась между Россией и Америкой — месяц поработаю, на неделю уезжаю. Это было мучительно для меня и нечестно по отношению к моим ученикам», — рассказывала Тутберидзе. Но в Москве ее никто не встретил с распростертыми объятьями, а первым местом работы был надувной каток и занятия в оздоровительных группах. Только через несколько лет Тутберидзе начала работать на катке «Серебряный», где с 2007 года в ее группе тренировалась Медведева — будущая чемпионка и звезда мирового катания.

Кстати, дочь Тутберидзе Диана Дэвис тоже занималась фигурным катанием в звездной группе мамы. Но из-за проблем со слухом, которые возникли в детстве в результате врачебной ошибки, Тутберидзе перевела девочку в танцы на льду. «Диана все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом (сенсоневральная тугоухость третьей степени, — прим. “Ленты.ру”) другая координация. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — призналась Этери.

Во время тренировок в группе Тутберидзе дочери доставалось не меньше критики, чем всем спортсменкам. К ее методам относятся по-разному: кто-то считает, что она чрезмерно строга к детям, другие — что все делает правильно. Сама Тутберидзе ни перед кем не оправдывается и говорит, что в ее группе всегда важна дисциплина и четкое понимание требований. Она может выгнать с катка и проявить строгость, но результаты спортсменок говорят сами за себя. Те же, кто считает ее воспитанниц угнетенными жертвами жестокого обращения, пусть однажды посмотрят тренировку Медведевой и увидят, как чемпионка смеется и с улыбкой заходит на сложнейшие элементы, отработанные во многом благодаря наставнику.

«Продукт нашей фабрики»

«Да, я ругаюсь. Потому что заставляю спортсмена через “не хочу” выполнить то, что он должен. Веду себя как обычный родитель, который обязан воспитывать и следить за образованием своего ребенка», — отмечает Тутберидзе. Такого же принципа придерживается ее команда — второй тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, которые как «три ножки стола» поддерживают стабильные успехи спортсменок из «Самбо-70».

После ухода из группы Тутберидзе Липницкой основной спортсменкой стала Евгения Медведева, которая уже в первый взрослый сезон захватила единоличное лидерство в мировом одиночном катании. Работа Евгении с Этери Георгиевной длится уже 10 лет, оттого слухи об уходе спортсменки прозвучали вдвойне странно.

Евгения Медведева | Источник: РИА

По словам тренера, Евгения — самая дисциплинированная и исполнительная из ее подопечных. Еще в детстве, когда ее выгоняли со льда, она перебиралась через бортик на другой стороне и снова каталась. Медведева же признается, что за столько лет работы переняла от тренера множество качеств, в том числе жесткость и уверенность в себе, благодаря которым она достигла выдающихся результатов.

Их дуэт смотрится не только проверенным временем и надежным, но и очень гармоничным. Когда после объявления результатов Олимпийских игр все поняли, что Медведева вторая, Тутберидзе смогла найти слова и быстро успокоить воспитанницу. Сложно представить, что творилось с ней самой, ведь в нескольких метрах от них сидела еще одна ее ученица, ставшая олимпийской чемпионкой.

История Тутберидзе и Загитовой гораздо короче, чем у ее старшей подруги по команде. Алина попала в «Самбо-70» всего три года назад, переехав из Ижевска. Но это не значит, что ее путь был легким. Спортсменка семь раз бросала фигурное катание, в том числе после того, как Этери Георгиевна выгнала ее из группы. Но, сделав несвойственный для себя поступок и поменяв решение, она открыла в Алине второе дыхание и довела до золотой медали Олимпиады.

Одна из заслуг Тутберидзе, которую неоднократно отмечали сами спортсменки, — ее умение держать атмосферу в команде. Казалось бы, тренирующиеся на одном льду девочки могли ненавидеть друг друга или как минимум держаться отстраненно. Но в Пхенчхане Медведева помогала Загитовой как старшая сестра, а после поражения, поговорив с тренером, побежала обнимать победительницу. Но близок тот день, когда не только Медведевой, но уже и Загитовой придется пустить в старшую группу юниорок-рекордсменок, незаметно выросших под боком.

Алина Загитова | Источник: AFP

Параллельно с Олимпиадой в финале Кубка России 13-летняя Александра Трусова стала первой спортсменкой, чисто выполнившей прыжок в четыре оборота на официальных соревнованиях. Победительница юниорского чемпионата России и финала Гран-при сделала сальхов повышенной сложности и готовится повторить его на юниорском чемпионате мира. Медведева опекает уже и эту спортсменку, но как воспримет прямую конкурентку Загитова — пока предположить сложно. Хотя есть ощущение, что в группе Тутберидзе никаких конфликтов и быть не может.