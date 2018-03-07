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14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Фабрика чемпионок

Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды.

Источник: РИА "Новости"

Воспитанницы Этери Тутберидзе третий сезон никому не отдают золотые медали крупных турниров, на голову опережают соперниц на Олимпийских играх, а теперь еще и первыми в мире показывают четверные прыжки на соревнованиях. «Лента.ру» об истории главного тренера в женском одиночном катании современности и ее отношениях с чемпионками.

«Не выдумывайте того, чего нет»

На фоне слухов об уходе от Тутберидзе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой невольно закралась мысль о нехорошей тенденции. Ведь после Олимпийских игр в Сочи от тренера ушла Юлия Липницкая, также не получившая золото личного турнира. Но Медведева жестко пресекла подобные размышления, сказав, что продолжает работать с Тутберидзе и попросив оставить их в покое перед мировым первенством.

Тренер отреагировала еще спокойнее, сказав лишь, что ничего об этом не слышала. За четыре года, прошедших после Игр в Сочи, она, видимо, привыкла к повышенному вниманию и непрекращающимся обсуждениям ее подопечных, ведь еще на Играх-2014 она активно защищала Липницкую от внимания прессы. «Какое право вы имеете копаться в ее жизни? Кого вы из нее делаете? Она просто спортсменка. А я — просто тренер. Почему мой телефон разрывается с утра до ночи?» — взывала она к журналистам.

Тогда школа «Самбо-70» стала центром российского фигурного катания, но популярность не способствовала профессиональным успехам главной на тот момент ученицы Тутберидзе. А на фоне неудачного постолимпийского сезона активно обсуждался и возможный конфликт Липницкой с тренером. Первым тревожным звонком стало требование мамы Юлии во время тренировок чемпионки не пускать на каток юную Евгению Медведеву, вовсю наступавшую на пятки и якобы перетягивавшую внимание наставницы на себя. Такой подход был Тутберидзе не по душе, но приходилось работать. Уже летом 2015 года Липницкая вовсе уехала в США ставить новые программы, вместо тех, что сделала вместе с Этери Георгиевной. Окончательно их сотрудничество прекратилось в ноябре 2015-го, когда Липницкая отказалась ехать с ней на этап Гран-при во Францию и перешла к Алексею Урманову.

Юлия Липницкая | Источник: РИА

Тутберидзе долго не комментировала ситуацию, но позднее рассказала, что узнала об уходе Юлии последней. Спортсменка поставила в известность всех, кроме тренера, который привел ее к золоту Олимпиады. В августе прошлого года Липницкая завершила карьеру, а Тутберидзе готовилась выводить на первый взрослый турнир новую 15-летнюю звезду команды — Алину Загитову.

Трудный путь к вершине

Сама Тутберидзе впервые оказалась на катке в четыре года. До нее никто в семье не занимался фигурным катанием, но уже тогда благодаря настойчивости и сильному характеру она умела добиваться своего. «На меня надели чужие коньки, и я в ожидании просмотра стала бегать на них вокруг катка, думала, что если научусь здесь, то и на льду проблем не будет. Вышла на лед, тут же упала, по-собачьи очень быстро подбежала к тренеру, поднялась по ее штанине и чувствовала себя победительницей», — вспоминала Тутберидзе в одном из интервью.

За спортивную карьеру Этери сменила семь тренеров, побывала в группе у Татьяны Тарасовой и Елены Чайковской, а из-за травмы позвоночника и резкого роста в переходном возрасте сменила одиночное катание на танцы. С развалом СССР тренироваться стало дорого, а просить деньги у небогатых родителей спортсменка не могла. В 90-е годы 18-летняя Тутберидзе, несмотря на запрет родителей, оказалась в США с балетом на льду. Там надежды на хорошую жизнь сменились отсутствием зарплаты, проживанием в ночлежках, а 19 апреля 1995 года и вовсе чуть не закончились трагедией — во время теракта в Оклахоме Тутберидзе находилась в соседнем здании. После этого Этери с партнером на выплаченные им как пострадавшим деньги купили машину и уехали в другой штат выступать в шоу. Там Тутберидзе впервые начала тренировать и добилась определенного успеха, но все равно вернулась на родину.

«Тогда я разрывалась между Россией и Америкой — месяц поработаю, на неделю уезжаю. Это было мучительно для меня и нечестно по отношению к моим ученикам», — рассказывала Тутберидзе. Но в Москве ее никто не встретил с распростертыми объятьями, а первым местом работы был надувной каток и занятия в оздоровительных группах. Только через несколько лет Тутберидзе начала работать на катке «Серебряный», где с 2007 года в ее группе тренировалась Медведева — будущая чемпионка и звезда мирового катания.

Кстати, дочь Тутберидзе Диана Дэвис тоже занималась фигурным катанием в звездной группе мамы. Но из-за проблем со слухом, которые возникли в детстве в результате врачебной ошибки, Тутберидзе перевела девочку в танцы на льду. «Диана все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом (сенсоневральная тугоухость третьей степени, — прим. “Ленты.ру”) другая координация. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — призналась Этери.

Во время тренировок в группе Тутберидзе дочери доставалось не меньше критики, чем всем спортсменкам. К ее методам относятся по-разному: кто-то считает, что она чрезмерно строга к детям, другие — что все делает правильно. Сама Тутберидзе ни перед кем не оправдывается и говорит, что в ее группе всегда важна дисциплина и четкое понимание требований. Она может выгнать с катка и проявить строгость, но результаты спортсменок говорят сами за себя. Те же, кто считает ее воспитанниц угнетенными жертвами жестокого обращения, пусть однажды посмотрят тренировку Медведевой и увидят, как чемпионка смеется и с улыбкой заходит на сложнейшие элементы, отработанные во многом благодаря наставнику.

«Продукт нашей фабрики»

«Да, я ругаюсь. Потому что заставляю спортсмена через “не хочу” выполнить то, что он должен. Веду себя как обычный родитель, который обязан воспитывать и следить за образованием своего ребенка», — отмечает Тутберидзе. Такого же принципа придерживается ее команда — второй тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, которые как «три ножки стола» поддерживают стабильные успехи спортсменок из «Самбо-70».

После ухода из группы Тутберидзе Липницкой основной спортсменкой стала Евгения Медведева, которая уже в первый взрослый сезон захватила единоличное лидерство в мировом одиночном катании. Работа Евгении с Этери Георгиевной длится уже 10 лет, оттого слухи об уходе спортсменки прозвучали вдвойне странно.

Евгения Медведева | Источник: РИА

По словам тренера, Евгения — самая дисциплинированная и исполнительная из ее подопечных. Еще в детстве, когда ее выгоняли со льда, она перебиралась через бортик на другой стороне и снова каталась. Медведева же признается, что за столько лет работы переняла от тренера множество качеств, в том числе жесткость и уверенность в себе, благодаря которым она достигла выдающихся результатов.

Их дуэт смотрится не только проверенным временем и надежным, но и очень гармоничным. Когда после объявления результатов Олимпийских игр все поняли, что Медведева вторая, Тутберидзе смогла найти слова и быстро успокоить воспитанницу. Сложно представить, что творилось с ней самой, ведь в нескольких метрах от них сидела еще одна ее ученица, ставшая олимпийской чемпионкой.

История Тутберидзе и Загитовой гораздо короче, чем у ее старшей подруги по команде. Алина попала в «Самбо-70» всего три года назад, переехав из Ижевска. Но это не значит, что ее путь был легким. Спортсменка семь раз бросала фигурное катание, в том числе после того, как Этери Георгиевна выгнала ее из группы. Но, сделав несвойственный для себя поступок и поменяв решение, она открыла в Алине второе дыхание и довела до золотой медали Олимпиады.

Одна из заслуг Тутберидзе, которую неоднократно отмечали сами спортсменки, — ее умение держать атмосферу в команде. Казалось бы, тренирующиеся на одном льду девочки могли ненавидеть друг друга или как минимум держаться отстраненно. Но в Пхенчхане Медведева помогала Загитовой как старшая сестра, а после поражения, поговорив с тренером, побежала обнимать победительницу. Но близок тот день, когда не только Медведевой, но уже и Загитовой придется пустить в старшую группу юниорок-рекордсменок, незаметно выросших под боком.

Алина Загитова | Источник: AFP

Параллельно с Олимпиадой в финале Кубка России 13-летняя Александра Трусова стала первой спортсменкой, чисто выполнившей прыжок в четыре оборота на официальных соревнованиях. Победительница юниорского чемпионата России и финала Гран-при сделала сальхов повышенной сложности и готовится повторить его на юниорском чемпионате мира. Медведева опекает уже и эту спортсменку, но как воспримет прямую конкурентку Загитова — пока предположить сложно. Хотя есть ощущение, что в группе Тутберидзе никаких конфликтов и быть не может.

«Тренеру ничего не остается, кроме как работать с тем материалом, что есть, и пытаться создать свой продукт, — как-то сказала Тутберидзе. — Я сказала сейчас специально два слова, которые могут очень не понравиться, — “материал” и “продукт”. Но это так и есть. Та же Женя Медведева — это продукт нашей фабрики». Так жестко, не оглядываясь ни на чьи мнения, оценивает свою работу главный на данный момент тренер женского одиночного катания. Именно ее спортсменки последние сезоны задавали ритм, за которым пытались и не могли угнаться соперницы. И, судя по результатам юниоров, будут это делать и дальше.

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