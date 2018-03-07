Кто выиграет золото после Загитовой?

Источник: TeamRussia.pro

Россия получила максимальное представительство в каждом из четырех видов программы.

По итогам первенства страны в Саранске в состав команды вошли:

девушки: Александра Трусова, Алена Косторная, Станислава Константинова;.

юноши: Алексей Ерохов, Роман Савосин, Артур Даниелян;.

пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин;.

танцы на льду: Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира в Тайпее российские фигуристы выиграли пять медалей: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

Действующей чемпионкой мира среди юниоров является Алина Загитова, ставшая в феврале олимпийской чемпионкой. У юношей серебро и бронзу год назад завоевали Дмитрий Алиев и Александр Самарин, в парах серебряными призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Алла Лобода и Павел Дрозд.

Добавим, что российские фигуристки становились первыми на семи из последних девяти турниров: Алена Леонова (2009), Аделина Сотникова (2011), Юлия Липницкая (2012), Елена Радионова (2013, 2014), Евгения Медведева (2015) и Алина Загитова (2017).

Календарь чемпионата мира:

7 марта

Танцы (короткая программа).

Пары (короткая программа).

8 марта

Юноши (короткая программа).

Пары (произвольная программа).

9 марта

Девушки (короткая программа).

Танцы (произвольная программа).

10 марта

Юноши (произвольная программа).