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09:40 (мск), источник: TeamRussia.pro

Медведева оставила в секрете то, о чем мечтает после Олимпиады

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что продолжит работать над собой.

— Каждый спортсмен едет на Игры за олимпийской медалью, а я привезла с собой две.

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Значит, цель достигнута. Будем работать над улучшением полученного результата.

Меня нельзя назвать лучшей в мире, у меня еще все впереди, я рассчитываю развиваться и достигать более высоких результатов. Когда программа была откатана, я знала, что сделала все, что могла, и я горжусь своими баллами.

— О чем вы сейчас мечтаете?

— Конечно, у меня есть мечта, но, пожалуй, оставлю ее в секрете. Сбудется — поделюсь, — приводит слова Медведевой Woman.ru.

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