Медведева оставила в секрете то, о чем мечтает после Олимпиады

— Каждый спортсмен едет на Игры за олимпийской медалью, а я привезла с собой две.

Значит, цель достигнута. Будем работать над улучшением полученного результата.

Меня нельзя назвать лучшей в мире, у меня еще все впереди, я рассчитываю развиваться и достигать более высоких результатов. Когда программа была откатана, я знала, что сделала все, что могла, и я горжусь своими баллами.

— О чем вы сейчас мечтаете?