Надо ли Медведевой менять тренера? Точка зрения Ильи Авербуха

Источник: РИА "Новости"

Российский хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух поделился с «СЭ» своим мнением о том, как может развиваться карьера двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая вчера категорически опровергла слухи о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе. Медведева уходит от Тутберидзе. Это провокация или просто глупость?

— Где искать мотивацию Евгении Медведевой после поражения от Алины Загитовой на Олимпиаде? Что делать, когда ты идешь к главной цели, но не достигаешь ее?

— Я уверен, что мотивация у Жени очень большая. Она молода, полна сил, и у нее нет возрастных пределов, которые могут помешать ей дойти до следующих Олимпийских игр. Выступить в Пекине ей абсолютно под силу. Реформа в судейских оценках тоже будет в ее пользу. Изменения должны уравнять шансы тех, кто уже чего-то добился, с юными звездочками со сложными элементами. Все в руках Жени. Другое дело, что Медведева весь сезон мучилась с травмой ноги, и сейчас самое важное понять, что происходит и в зависимости от диагноза принимать решение. Если врачи посоветуют ей сделать перерыв, нужно слушаться.

— Получается, она в этот сезоне так и не выступала здоровой?

— Она каталась, превозмогая определенную боль. Это очень сильно мешало Жене. Но я хочу подчеркнуть, что Медведева проиграла на Олимпиаде Загитовой не из-за травмы. Алина победила за счет более высокой сложности, победила заслуженно. Но тянуть дальше просто невозможно — Медведевой нужно заниматься здоровьем и восстанавливаться после травмы.

— В такой ситуации не было ли смысла пропустить чемпионат мира?

— В ближайшие дни мы об этом узнаем. Да, состав объявлен, но окончательное решение принимают только спортсмен и тренер. Предлагаю не гадать, а подождать неделю. Насколько я знаю, Женя Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Медведева в Милан или нет.

— Как относиться к слухам об уходе Медведевой от Тутберидзе?

— Я считаю, что журналисты имеют право на такие догадки. Они основывают свои предположения на том, что Медведевой и Загитовой будет сложно тренироваться в одной группе. Фигурное катание — не командный вид спорта, а индивидуальный. Тем более, таких примеров перед глазами полно. Алексей Ягудин в итоге ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Такие истории случались и в танцевальных группах: Оксана Грищук с Евгением Платовым уходили от Натальи Дубовой, поскольку претендовали на один результат вместе с парой Майя Усова — Александр Жулин. Предполагать можно, что угодно, но слушать мы должны только Женю. Если она говорит, что намерена продолжать карьеру и работать с Этери Тутберидзе — так и есть.

— А то, что Медведева рассматривает возможность смены спортивного гражданства?

— Это уже грязь, клевета, диверсия. Просто преступные слова. Я знаю Женю, и знаю, что она — патриот России. Ни в одной клетке мозга у нее не может возникнуть и мысли, чтобы выступать за другую страну. Можно предполагать про смену тренера, но не нужно опускаться до оскорблений.

— Вы сказали про примеры двух звездных спортсменов и пар в одной группе. Но многие эти вопросы решали спокойно. Тот же Брайан Орсер в случае с Юдзуру Ханю и Хавьером Фернандесом.

— И не только Орсер. Уверен, что и в случае с Тутберидзе и Медведевой все будет решено самым удобным для всех способом. Я не вижу предпосылок для смены тренера со стороны Жени, так как Этери Георгиевна сделала для нее все. А пример Юлии Липницкой, которая ушла от Тутберидзе, показывает, что Липницкая проиграла. Как только девочки исчезают из зоны внимания Тутберидзе, они теряют в результатах. У этого тренера есть особая схема подготовки спортсменов. Кому-то она покажется требовательной, жесткой, но она дает результаты. Липницкая перешла от такой схемы на схему прекрасного и сильного, но очень демократичного специалиста Алексея Урманова, который рассчитывает на профессионализм спортсмена, его самоконтроль. Но ни к чему хорошему в конкретном случае это не привело.

— Если бы вы были тренером Загитовой и Медведевой, оставили бы все как есть, или развели их по разным каткам?

— Конечно, развел бы. У каждого было бы только свое время. Так поступала Наталья Линичук с парами Грищук — Платов и Крылова — Овсянников. Это была бы идеальная схема.

— Если врачи рекомендуют Медведевой снизить нагрузки, что в таком случае лучше — совсем на время забыть о фигурном катании или выступать в шоу?