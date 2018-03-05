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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Медведева уходит от Тутберидзе: это провокация или просто глупость?

Двукратная чемпионка мира и ее тренер опровергли информацию о разногласиях.

Источник: AFP 2018

«Вот видите, как… Мы об этом ничего не слышали». Именно так тренер Этери Тутберидзе отреагировала на появившуюся в интернете информацию о том, что из ее группы уходит Евгения Медведева. И не просто уходит, а якобы со сменой спортивного гражданства.

БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО

Очевидно, что появившаяся в интернете сенсация — это вброс. Именно сейчас, именно в данный момент фигуристке и ее тренеру нет никакого резона что-то менять в своем творческом союзе. Даже если такие мысли и есть, что тоже под огромным вопросом.

21 марта в Милане стартует чемпионат мира, в числе участников которого значатся и Евгения Медведева, и Алина Загитова. Самое крутое противостояние сезона в фигурном катании продолжится на крутом турнире.

23 февраля. Пхенчхан. Этери ТУТБЕРИДЗЕ (в центре) с двумя звездными воспитанницами — Евгенией МЕДВЕДЕВОЙ (справа) и Алиной ЗАГИТОВОЙ | Источник: AFP 2018

Обе спортсменки после многочисленных постолимпийских медиа-мероприятий сейчас вплотную приступили к подготовке. Вернее, к восстановлению той формы, в которой находились в Пхенчхане.

Но тот, кто организовал вброс дезинформации, действовал беспощадно.

В уже улегшиеся олимпийские переживания вновь добавили жару. Евгении Медведевой это не прибавило положительных эмоций. Как и Этери Тутберидзе, кратко отреагировавшей на новость, и президенту федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову, повторившему слова Тутберидзе.

Новость, которую я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!
Евгения Медведева

После Милана будет командный чемпионат мира в Японии, на который спортсмены обычно едут завершать сезон, и вот тогда уже можно думать о будущем.

А ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ?

То, что пути Медведевой и Тутберидзе разойдутся, неизбежно. Такова жизнь, и в ней невозможно вечно оставаться в роли ученик-учитель.

Но причина может оказаться гораздо прозаичнее мнимых разногласий. Медведева уже сообщила о том, что намерена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине, но сомнения в том, что она продолжит выступать на любительском льду в прежнем темпе, остаются. Ведь есть еще очень соблазнительные «промежуточные варианты», например, — приостановить карьеру на сезон-другой и хоть немного пожить обычной жизнью.

Если же предположить, что Евгения вдруг пойдет по пути Юлии Липницкой, которая рассталась с Тутберидзе через год после Сочи, то здесь Медведева не может не понимать, что она неизбежно окажется в роли проигравшей.

23 февраля. Пхенчхан. Евгения МЕДВЕДЕВА | Источник: AFP 2018

Смена спортивного гражданства? Да, Медведеву с радостью примут во многих странах, и практически нигде у нее не будет такой конкуренции за попадание в состав национальной сборной. И, возможно, ФФККР в знак уважения к ее заслугам перед российским фигурным катанием даже не будет настаивать на обязательном карантине и отпустит спортсменку. Но, получив гарантированное участие во всех крупнейших турнирах, она лишится поддержки мощной федерации. А просто участие в чемпионатах для такой спортсменки — достаточно ли яркая перспектива?

Медведевой могут предложить очень хорошие деньги за переход, но она явно заработает больше, если просто останется в России и будет выступать в шоу.

ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ

Мотивы тех, кто сейчас опубликовал информацию о якобы существующем конфликте, понять легко. Этери Тутберидзе сейчас — самый успешный российский тренер. У нее в сложном мире фигурного катания наверняка есть завистники. И желающих вбить клин между тренером и ее звездными ученицами тоже хватает. Расчет на то, чтобы зародить в душе Медведевой зерна сомнений. Ведь если она до сих пор не думала о неблагоприятном варианте развития событий, то теперь как минимум узнала о его существовании. А значит недоброжелатели уже достигли своей цели.

23 февраля. Пхенчхан. Евгения МЕДВЕДЕВА | Источник: AFP 2018

Каждому понятно, что идеальных отношений между тренером и спортсменом не бывает. Всегда будут ситуации, когда кто-то окажется недовольным. Но эти ситуации не являются неразрешимыми. Можно ли поверить, что отношения Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе зашли в тупик сразу после Олимпиады на фоне чествований и поздравлений? Такое кажется совершенно невероятным. А вот в том, что Медведева по окончании сезона точно задумается о том, что делать ей дальше, нет никаких сомнений. И любое ее решение будет правильным.

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