Медведева прокомментировала возможный отъезд из России

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка попросила журналистов оставить ее и ее личного тренера Этери Тутберидзе в покое. «Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — заявила Медведева.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также отметила, что «возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять “фейковую” информацию», «дестабилизируя обстановку в сборной России» перед чемпионатом мира в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.

Ранее 5 марта в СМИ появилась информация о том, что Медведева выразила желание выступать за другую страну. По данным SNC, у фигуристки возник конфликт с Тутберидзе.