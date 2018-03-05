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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе опровергла уход от нее Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию SNC, согласно которой Евгения Медведева покидает ее группу и уходит к другому специалисту.

Источник: AFP 2018

Ранее издание сообщило, что причиной такого решения серебряного призера Олимпиады-2018 стали разногласия, возникшие между спортсменкой и наставницей. Кроме того, источник добавил, что Медведева всерьез задумалась о том, чтобы начать выступать за другую страну.

— В СМИ начали писать, что Евгения Медведева уходит от вас. Это правда? — вопрос Тутберидзе.

— Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас.

— То есть эта информация не соответствует действительности?

— Мы об этом ничего не слышали.

Двукратная чемпионка мира Медведева в олимпийском сезоне из-за травмы пропустила финал «Гран-при», завоевала серебро чемпионата Европы в Москве и два серебра Игр-2018 в Пхенчхане — в командном турнире и в женском одиночном катании, уступив Алине Загитовой. После Олимпиады 18-летняя фигуристка заявила о намерении продолжить карьеру до Пекина-2022.

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