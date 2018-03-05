Тутберидзе опровергла уход от нее Медведевой

Источник: AFP 2018

Ранее издание сообщило, что причиной такого решения серебряного призера Олимпиады-2018 стали разногласия, возникшие между спортсменкой и наставницей. Кроме того, источник добавил, что Медведева всерьез задумалась о том, чтобы начать выступать за другую страну.

— В СМИ начали писать, что Евгения Медведева уходит от вас. Это правда? — вопрос Тутберидзе.

— Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас.

— То есть эта информация не соответствует действительности?

— Мы об этом ничего не слышали.