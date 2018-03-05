Тутберидзе опровергла уход от нее Медведевой
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию SNC, согласно которой Евгения Медведева покидает ее группу и уходит к другому специалисту.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию SNC, согласно которой Евгения Медведева покидает ее группу и уходит к другому специалисту.
Ранее издание сообщило, что причиной такого решения серебряного призера Олимпиады-2018 стали разногласия, возникшие между спортсменкой и наставницей. Кроме того, источник добавил, что Медведева всерьез задумалась о том, чтобы начать выступать за другую страну.
— В СМИ начали писать, что Евгения Медведева уходит от вас. Это правда? — вопрос Тутберидзе.
— Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас.
— То есть эта информация не соответствует действительности?
— Мы об этом ничего не слышали.
Двукратная чемпионка мира Медведева в олимпийском сезоне