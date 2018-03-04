Колядуем за Коляду. Олимпиада добавила фанатов российскому фигуристу

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на падения и не самое удачное выступление на Олимпийских играх российские и зарубежные поклонники Михаила Коляды в нем не разочаровались.

Пожалуй, самое худшее, что могло случиться с любым из наших фигуристов в Пхенчхане, это провал в командном турнире на фоне успешных выступлений других членов команды. Именно это и произошло с Михаилом Колядой в короткой программе, после чего начался коллективный подсчет его падений. Хотя большая часть его неудач случилась после исполнения четверного лутца, самого сложного из четверных прыжков. Каждому зрителю не объяснишь, что золотые времена Ягудина и Плющенко безвозвратно ушли, а Коляда старается не отставать от прыжковых гениев вроде китайца Бояна Дзиня или американца Нейтана Чена, и поэтому вынужден рисковать.

В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ПОДВЕЛИ НЕРВЫ

Если внимательно изучить, что пишут поклонники фигурного катания о Коляде, выяснится удивительное: сопереживающих фигуристу больше, чем критиков, причем далеко не все считают случившееся с ним на Олимпиаде провалом. «Это опыт, который будет с ним. Нам кажется неправильным что Мише постоянно повторяют про провал. Напротив, раз было падение — значит будет и взлет. А если все вокруг будут говорить Мише, что он плохой, то он может и поверить в это. Легкого пути к вершине ни у кого не было. Сколько препятствий преодолели наши чемпионы! Будем верить, что все впереди», — поделилась своими впечатлениями от выступления Коляды на Олимпийских играх Юлия — администратор фан-клуба фигуриста.

Также она выразила мнение его поклонников, почему в командном турнире выступление вышло не самым удачным: «Это все нервы. Миша хотел, как лучше, а получилось… На то он и сильный спортсмен, чтобы выбрать самый сложный путь и пройти его. Понимал ведь, что все может, но командные соревнования — это еще и ответственность. Ему не хотелось кого-либо подвести, скорее, наоборот, было желание внести максимальный вклад в общий результат. Все нормальные болельщики его понимают, хорошо, что в нашей команде было единение и Мишу поддержали».

Поклонники практически на всех турнирах обеспечивают Коляде организованную поддержку с флагами и растяжками: «Идея делать это появилась перед первым чемпионатом Европы Миши в 2016 году. В прошлом году ездили на чемпионат мира в Хельсинки, московский этап “Гран-при”, были на чемпионате России и сентябрьских открытых прокатах в Сочи», — рассказали девушки, пришедшие поддержать Коляду на субботнем прокате в Москве.

«Наш слоган “Колядуем за Коляду” пошел с чемпионата России 2015 года в Екатеринбурге. Одна девушка сидела с таким небольшим плакатом, написанным от руки. Всем понравилось, так и прижилось», — поделилась воспоминаниями Юлия.

ПОДАРКИ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОКЛОННИКОВ

По идее теплые отношения должны подпитываться частыми фан-встречами и тесным контактом, но не все так просто: «У Миши сложный график, да и хватает общения на тех же автограф-сессиях, поэтому стараемся его по ходу сезона не тревожить и не отвлекать. В межсезонье можем сделать интервью для группы и организовать подарки к праздникам».

У Коляды хватает и зарубежных поклонников! Подтверждает этот факт и администратор его фан-клуба: «Нам предстоит поздравить Мишу с прошедшим днем рождения (18 февраля Коляде исполнилось 22 года, прим. “СЭ”). Конечно, мы встречали его в аэропорту, но там было не до того. Ему присылали подарки со всего мира, многие из них из Японии и Китая, есть даже из Ирландии и Испании. Особенно они пошли после Пхенчхана, так как многим захотелось его поддержать. Как только Миша отдохнет и пройдут все награждения, мы все ему передадим».

Наличие в Японии таких выдающихся мужчин-одиночников, как двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и серебряный призер Пхенчхана Сема Уно не в силах уменьшить симпатию японцев к Михаилу: «Японским поклонникам очень нравятся Мишины программы, потому что они особенные, часто делают с ним рисунки и фан-арты. Фанаты из Японии приезжали даже на чемпионат России в Санкт-Петербург, хотя в этот момент шел их национальный чемпионат. Точно знаю одну девушку, которая приезжала специально, чтобы поболеть за Коляду и Диму Алиева», — поведала Юлия.

«Когда Миша выступает, валерьянка с валидолом уже не помогают», — шутят поклонницы Коляды. «Очень хочется, чтобы он хорошо откатался и не мог себя в чем-либо укорить», — поделились они своими ожиданиями от выступлений любимого фигуриста.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДВОИХ

Результаты чемпионата Европы и личного турнира мужчин-одиночников на Олимпиаде заставили задуматься: кто же у нас фигурист № 1? Ведь Михаил, дважды выигрывавший чемпионат страны, по итогам обоих соревнований оказывался на одну ступеньку ниже проводящего первый взрослый сезон Дмитрия Алиева. Что же думают по этому поводу Мишины поклонники? Они просто приходят на их выступления с общим плакатом: «Мы поддерживаем и Диму, и Мишу, тем более они ездили на Олимпиаду вместе. Неприятно читать, что один из ребят должен сделать другого. На тему их соперничества можем ответить только одно: вспомните как Миша подошел к Диме в Пхенчхане после произвольной программы и поздравил».