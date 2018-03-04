Колядуем за Коляду. Олимпиада добавила фанатов российскому фигуристу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия хлопнет дверью»: Гордон развеял мечты «Нафтогаза»
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Дочка американского комика получает на завтрак необычные блины
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Лолита прогулялась босиком по снегу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн1
Штутгарт3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Амур0
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА4
Спартак0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит6
Сочи2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив2
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Интер
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Нант
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист2
Металлург Мг3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Крылья Советов3
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д0
Верес1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев6
Авангард4
Хоккей. КХЛ
14:30
ТракторОТ4
Нефтехимик3
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Динамо М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Кубань0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Эспаньол1
Хоккей. НХЛ
5.03
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей3
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь0
Химки2
Хоккей. НХЛ
5.03
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Тосно1
Хоккей. НХЛ
5.03
Миннесота Уайлд
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.03
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Эдмонтон Ойлерз2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Все события
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
11:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колядуем за Коляду. Олимпиада добавила фанатов российскому фигуристу

Зарубежные поклонники фигуриста не разочаровались.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на падения и не самое удачное выступление на Олимпийских играх российские и зарубежные поклонники Михаила Коляды в нем не разочаровались.

Пожалуй, самое худшее, что могло случиться с любым из наших фигуристов в Пхенчхане, это провал в командном турнире на фоне успешных выступлений других членов команды. Именно это и произошло с Михаилом Колядой в короткой программе, после чего начался коллективный подсчет его падений. Хотя большая часть его неудач случилась после исполнения четверного лутца, самого сложного из четверных прыжков. Каждому зрителю не объяснишь, что золотые времена Ягудина и Плющенко безвозвратно ушли, а Коляда старается не отставать от прыжковых гениев вроде китайца Бояна Дзиня или американца Нейтана Чена, и поэтому вынужден рисковать.

Во время загрузки произошла ошибка.

В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ПОДВЕЛИ НЕРВЫ

Если внимательно изучить, что пишут поклонники фигурного катания о Коляде, выяснится удивительное: сопереживающих фигуристу больше, чем критиков, причем далеко не все считают случившееся с ним на Олимпиаде провалом. «Это опыт, который будет с ним. Нам кажется неправильным что Мише постоянно повторяют про провал. Напротив, раз было падение — значит будет и взлет. А если все вокруг будут говорить Мише, что он плохой, то он может и поверить в это. Легкого пути к вершине ни у кого не было. Сколько препятствий преодолели наши чемпионы! Будем верить, что все впереди», — поделилась своими впечатлениями от выступления Коляды на Олимпийских играх Юлия — администратор фан-клуба фигуриста.

Также она выразила мнение его поклонников, почему в командном турнире выступление вышло не самым удачным: «Это все нервы. Миша хотел, как лучше, а получилось… На то он и сильный спортсмен, чтобы выбрать самый сложный путь и пройти его. Понимал ведь, что все может, но командные соревнования — это еще и ответственность. Ему не хотелось кого-либо подвести, скорее, наоборот, было желание внести максимальный вклад в общий результат. Все нормальные болельщики его понимают, хорошо, что в нашей команде было единение и Мишу поддержали».

Поклонники практически на всех турнирах обеспечивают Коляде организованную поддержку с флагами и растяжками: «Идея делать это появилась перед первым чемпионатом Европы Миши в 2016 году. В прошлом году ездили на чемпионат мира в Хельсинки, московский этап “Гран-при”, были на чемпионате России и сентябрьских открытых прокатах в Сочи», — рассказали девушки, пришедшие поддержать Коляду на субботнем прокате в Москве.

«Наш слоган “Колядуем за Коляду” пошел с чемпионата России 2015 года в Екатеринбурге. Одна девушка сидела с таким небольшим плакатом, написанным от руки. Всем понравилось, так и прижилось», — поделилась воспоминаниями Юлия.

ПОДАРКИ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОКЛОННИКОВ

По идее теплые отношения должны подпитываться частыми фан-встречами и тесным контактом, но не все так просто: «У Миши сложный график, да и хватает общения на тех же автограф-сессиях, поэтому стараемся его по ходу сезона не тревожить и не отвлекать. В межсезонье можем сделать интервью для группы и организовать подарки к праздникам».

У Коляды хватает и зарубежных поклонников! Подтверждает этот факт и администратор его фан-клуба: «Нам предстоит поздравить Мишу с прошедшим днем рождения (18 февраля Коляде исполнилось 22 года, прим. “СЭ”). Конечно, мы встречали его в аэропорту, но там было не до того. Ему присылали подарки со всего мира, многие из них из Японии и Китая, есть даже из Ирландии и Испании. Особенно они пошли после Пхенчхана, так как многим захотелось его поддержать. Как только Миша отдохнет и пройдут все награждения, мы все ему передадим».

Наличие в Японии таких выдающихся мужчин-одиночников, как двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и серебряный призер Пхенчхана Сема Уно не в силах уменьшить симпатию японцев к Михаилу: «Японским поклонникам очень нравятся Мишины программы, потому что они особенные, часто делают с ним рисунки и фан-арты. Фанаты из Японии приезжали даже на чемпионат России в Санкт-Петербург, хотя в этот момент шел их национальный чемпионат. Точно знаю одну девушку, которая приезжала специально, чтобы поболеть за Коляду и Диму Алиева», — поведала Юлия.

«Когда Миша выступает, валерьянка с валидолом уже не помогают», — шутят поклонницы Коляды. «Очень хочется, чтобы он хорошо откатался и не мог себя в чем-либо укорить», — поделились они своими ожиданиями от выступлений любимого фигуриста.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДВОИХ

Результаты чемпионата Европы и личного турнира мужчин-одиночников на Олимпиаде заставили задуматься: кто же у нас фигурист № 1? Ведь Михаил, дважды выигрывавший чемпионат страны, по итогам обоих соревнований оказывался на одну ступеньку ниже проводящего первый взрослый сезон Дмитрия Алиева. Что же думают по этому поводу Мишины поклонники? Они просто приходят на их выступления с общим плакатом: «Мы поддерживаем и Диму, и Мишу, тем более они ездили на Олимпиаду вместе. Неприятно читать, что один из ребят должен сделать другого. На тему их соперничества можем ответить только одно: вспомните как Миша подошел к Диме в Пхенчхане после произвольной программы и поздравил».

Во время загрузки произошла ошибка.

Не исключено, что грядущий чемпионат мира в Милане может изменить чей-то статус и нарушить эту гармонию, но он же может стать возможностью для ребят сработать в связке. Ведь многие болельщики мечтают о возвращении трех мужских квот, а для этого Михаилу и Дмитрию обоим нужно войти в семерку лучших.

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
Капитан «Фиорентины» найден мертвым в отеле. Подробности
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев
«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд
«Салават» победил «Авангард» в стартовой игре серии плей-офф
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь