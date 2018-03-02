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16:22 (мск), источник: Р-Спорт

Мозер: Столбова получила разрыв связок и пройдет повторное обследование

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Федором Климовым, получила разрыв связок во время тренировки; спортсменка пройдет повторное медицинское обследование после того, как ей снимут гипс, заявила тренер пары Нина Мозер.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Столбова объявила, что пропустит остаток сезона, в том числе чемпионат мира, который пройдет в Милане в марте.

«На тренировке во время исполнения выброса-флипа у Ксении подвернулась правая нога, спортсменка приземлилась очень неудачно. Врачи диагностировали разрыв связок. Ксении сразу наложили гипс, который необходимо носить в течение двух недель. Когда гипс снимут, Ксюша пройдет повторное обследование, после чего врачи объявят, когда она сможет возобновить тренировки», — сказала Мозер, которую цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я была на Олимпиаде в Корее, когда Ксюша с Федором вышли на лед, чтобы приступить к тренировкам. После перерыва и пережитого стресса ребята были настроены решительно, очень хотели быстрее начать работать. И, видимо, вот это чрезмерное желание и ненужная торопливость их подвела», — высказала мнение тренер.

Она также рассказала, что врачи собрали все необходимые документы, которые были переданы в ФФККР, а она отправит их в Международный союз конькобежцев.

Столбова и Климов — олимпийские чемпионы Игр в Сочи в командном турнире.

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