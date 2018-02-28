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13:08 (мск), источник: Р-Спорт

Боброва и Соловьев не примут участия в чемпионате мира

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире российские танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев не выступят на чемпионате мира в Милане, сообщил РИА Новости тренер фигуристов Александр Жулин.

Источник: Reuters

Боброва/Соловьев на Олимпийских играх в Пхенчхане в танцах на льду были пятыми. Такой же результат они показали в личном турнире на Играх в Сочи, в командных соревнованиях Олимпиады-2014 Боброва и Соловьев выиграли золото.

«Мы с Катей и Димой решили, что не будем участвовать в мировом первенстве, и это решение окончательное, — заявил Жулин. — Желание завершить сезон после Олимпийских игр Боброва и Соловьев выразили сразу после личных соревнований — они отдали столько сил, что ни физической, ни эмоциональной энергии на то, чтобы продолжать выступления, просто не осталось».

«Чуть позже мы договорились не спешить с официальным заявлением на эту тему, а немного отдохнуть, вернуться в Москву, после чего еще раз обсудить планы. Сейчас же окончательно пришли к заключению, что ехать на чемпионат мира в состоянии столь сильного опустошения просто не имеет смысла. Все-таки главным стартом в этом сезоне у нас были Олимпийские игры», — добавил тренер.

Чемпионат мира в 2018 году пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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