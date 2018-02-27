Фигуристы Астахова/Рогонов заменят Столбову/Климова на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Столбова и Климов по спортивному принципу отобрались на чемпионат мира, который пройдет 19—25 марта в Милане. В воскресенье Столбова сообщила о травме ноги и невозможности стартовать на мировом первенстве.

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«Да, федерация сказала нам готовиться к чемпионату мира, — ответил Дмитриев по телефону на вопрос, отправится ли его пара в Милан. — Ребята чувствуют себя нормально, просто Леша приболел на Олимпиаде, было подозрение на воспаление легких, но диагноз не подтвердился. А сейчас он уже поправился, и они с Кристиной ведут полноценную подготовку».

Астахова/Рогонов заняли на Олимпийских играх 12-е место, отправившись в Пхенчхан вместо Столбовой/Климова после того, как Международный олимпийский комитет не прислал приглашение на участие в Играх для Столбовой.