Плющенко пожелал российским спортсменам «разорвать» соперников на ОИ-2018

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля фигурного катания «Proдобро» в Доброграде Владимирской области.

«В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было — нейтральная история — все равно это российские спортсмены. И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово», — сказал Плющенко.

Он подчеркнул, что для большинства спортсменов Олимпийские игры — мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. «Нельзя отобрать у спортсмена мечту, он готовится, тренируется с четырех лет. И бывает у спортсмена возможность — и не у каждого — что он может выступить на Олимпиаде один раз», — добавил двукратный олимпийский чемпион.