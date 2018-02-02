Плющенко пожелал российским спортсменам «разорвать» соперников на ОИ-2018

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля фигурного катания «Proдобро» в Доброграде Владимирской области.
«В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было — нейтральная история — все равно это российские спортсмены. И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово», — сказал Плющенко.
Он подчеркнул, что для большинства спортсменов Олимпийские игры — мечта всей жизни, которую нельзя отбирать. «Нельзя отобрать у спортсмена мечту, он готовится, тренируется с четырех лет. И бывает у спортсмена возможность — и не у каждого — что он может выступить на Олимпиаде один раз», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Исполком МОК 5 декабря принял решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР), вследствие чего сборная России не была допущена на Игры в Пхёнчхане. МОК оставил за собой право пригласить чистых российских спортсменов для выступления на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Приглашения получили 169 российских атлетов, из них одна спортсменка — конькобежка Ольга Граф — отказалась от участия в Играх. МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков.