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01:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Канада. Классика Пхенчхана

Сумеют ли российские фигуристы отстоять титул Олимпийских чемпионов в командном турнире?

Источник: Спорт-Экспресс

Первая российская золотая медаль в Сочи, рев трибун ледового дворца «Айсберг», торжествующий уже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, взмывающий вверх триколор, и 15-летняя Юлия Липницкая, влюбившая в себя весь мир. Именно таким остался в памяти первый в истории олимпийский командный турнир по фигурному катанию. Непривычный для индивидуального вида спорта, ослепительный и праздничный, принесший стране одним махом сразу 10 олимпийских чемпионов. Победа, которая была сложена из слишком многих уникальных компонентов, чтобы повториться в таком же блеске.

В Пхенчхане по многим причинам нас ждет совершенно другая история Сожалея об отсутствии флага и гимна, особо значимых в командных видах спорта, приходится вспоминать, что мы вообще могли остаться без права выставлять команды, не назови комиссия МОК 5 декабря наших олимпийцев именно Olympic athletes from Russia. Хотя в последний момент из-за неприглашения Ксении Столбовой и Ивана Букина наша команда фигуристов была ослаблена. Почему? Тут стоит рассказать о самой структуре турнира.

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ФОРМУЛА СОРЕВНОВАНИЙ

В турнире принимают участие 10 сильнейших сборных в соответствии с квалификационным рейтингом при наличии представителей хотя бы в трех видах. Это правило не позволит стартовать в командном турнире двукратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу: в рейтинге Испания занимает 9-е место, но имеет право выставить своих представителей на Олимпиаде только в соревнованиях мужчин-одиночников и танцах на льду.

В первой части соревнований по одному участнику от каждой команды в своем виде представит свою короткую программу.

В зависимости от занятого места каждым фигуристом в своем виде команде будут начисляться очки: 10 — за первое место, 9 — за второе и так далее вплоть до одного очка за последнее. В следующую часть соревнований, уже произвольных программ, пройдут только пять лучших сборных по набранным очкам. При этом каждая из команд вправе поменять представителей в двух любых видах.

ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ

С момента появления соревнований было ясно, что это — потенциальные медали для России, Канады и США. Но на предстоящем турнире в первую очередь грядет баталия Россия — Канада. Многое решат нюансы, которых больше, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, при формировании состава команды важно учитывать, насколько стабильна и выигрышна конкретная программа фигуриста в сравнении с соперниками. Тот случай, когда спортсмен, к примеру, заваливает одну из программ, а в другой блестяще отыгрывается и побеждает, здесь не работает — ведь провал может привести к серьезной потере очков для команды.

Во-вторых, большую роль играет расстановка приоритетов: шансы на успех в личном турнире и необходимость выкладываться без остатка для команды, исполняя сразу две программы. Если есть вероятность получить личную медаль, то надо просчитывать возможность восстановления до личного турнира. В самом уязвимом положении находятся спортивные пары: 11 февраля — день произвольных программ парников в командном турнире, а уже 14 февраля — будь добр, катай короткую программу в личном турнире. График через «через два дня на третий» для фигурного катания тяжеловат. При формировании команды три главных фаворита турнира будут учитывать и то, что командный турнир — это гарантированная медаль и поощрение фигуриста, находящегося в не самой лучшей форме.

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НАШИ РАСКЛАДЫ

Федерация фигурного катания России обещала, что список участников командного турнира будет оглашен 6 февраля, хотя ранее планировалось, что это произойдет 21 января, сразу по завершении чемпионата Европы. Причина переноса очевидна — желание дождаться окончательного списка приглашенных от МОК и неоднозначное выступление всех потенциальных членов команды.

Часть вопросов отпала сама собой: после того как из-за неполучения приглашений от МОК стали невозможными выступления парников Столбовой/Климова и танцоров Степановой/Букина, в этих видах вариант замены отпал сам собой.

Вторые и третьи дуэты в танцах и парах в командной борьбе помочь едва ли смогут.

Это означает, что Тарасовой/Морозову придется катать обе программы, а потом через два дня после своей невероятно энергозатратной произвольной постановки стартовать в личном турнире, где их тоже очень хочется увидеть на пьедестале. Хватит ли сил у двукратных чемпионов Европы? Ведь со своими лучшими баллами за прокаты каждой из программ они способны легко обойти своих канадских визави Дюамель/Редфорд. Также мы лишись возможности и чуть усилить свои позиции в танцах эффектным коротким танцем Степановой и Букина. Остается надеяться, что за оставшееся время Боброва/Соловьев подтянут свою не самую любимую латину и смогут вырвать максимально возможное количество баллов, никому не отдав свое законное третье место вслед за французами Пападакис/Сизерон и канадцами Вирту/Моир. До чемпионата Европы не было каких-либо особых сомнений в том, что Михаил Коляда будет катать в команде обе программы. Однако серебряное выступление Дмитрия Алиева в Москве заставило задуматься о замене, тем более что теперь такая возможность существует. В любом случае главное — обойти канадца Парика Чана, состояние которого едва ли можно предсказать, и не завалить программу.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

Конечно же, это наши девочки — новоиспеченная чемпионка Европы Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Самым очевидным вариантом представляется, что Женя исполнит короткую программу, а Алина свою феерическую произвольную, принеся суммарно в копилку команды 20 очков. Другое дело, что их, как и во всем сезоне, снова будет преследовать канадка Кейтлин Осмонд, а значит, в короткой программе отрыв уж точно будет небольшим, но едва ли девушка будет катать обе программы, что оставляет шанс получить преимущество у женщин в произвольной программе.

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КТО НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛИДЕР?

В Сочи всех вел за собой стартовавший на своей четвертой Олимпиаде Евгений Плющенко. В Пхенчхане эту роль по опыту и возрасту должны исполнить Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, тем более что на прошлогоднем командном чемпионате в Японии именно Боброва была капитаном нашей сборной. Но по устойчивости нервной системы лидер, конечно же, Евгения Медведева, которую не смутить ничем. В первый день соревнований 9 февраля свое слово предстоит сказать мужчинам и парам, и очень хочется надеяться, что оно будет веским.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ
Мужчины: Дмитрий АЛИЕВ, Михаил КОЛЯДА
Женщины: Алина ЗАГИТОВА, Евгения МЕДВЕДЕВА, Мария СОТСКОВА
Пары: Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ, Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ.
Танцы: Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ, Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА ОЛИМПИАДЕ‑2018

9 февраля
Командный турнир. Пары. Короткая программа. Мужчины. Короткая программа
11 февраля
Командный турнир. Танцы. Короткий танец. Женщины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа.
12 февраля
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа.
14 февраля
Пары. Короткая программа
15 февраля
Пары. Произвольная программа
16 февраля
Мужчины. Короткая программа
17 февраля
Мужчины. Произвольная программа
19 февраля
Танцы. Короткий танец
20 февраля
Танцы. Произвольный танец
21 февраля
Женщины. Короткая программа
23 февраля
Женщины. Произвольная программа​.

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