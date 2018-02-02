Россия — Канада. Классика Пхенчхана

Источник: Спорт-Экспресс

Первая российская золотая медаль в Сочи, рев трибун ледового дворца «Айсберг», торжествующий уже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, взмывающий вверх триколор, и 15-летняя Юлия Липницкая, влюбившая в себя весь мир. Именно таким остался в памяти первый в истории олимпийский командный турнир по фигурному катанию. Непривычный для индивидуального вида спорта, ослепительный и праздничный, принесший стране одним махом сразу 10 олимпийских чемпионов. Победа, которая была сложена из слишком многих уникальных компонентов, чтобы повториться в таком же блеске.

В Пхенчхане по многим причинам нас ждет совершенно другая история Сожалея об отсутствии флага и гимна, особо значимых в командных видах спорта, приходится вспоминать, что мы вообще могли остаться без права выставлять команды, не назови комиссия МОК 5 декабря наших олимпийцев именно Olympic athletes from Russia. Хотя в последний момент из-за неприглашения Ксении Столбовой и Ивана Букина наша команда фигуристов была ослаблена. Почему? Тут стоит рассказать о самой структуре турнира.

ФОРМУЛА СОРЕВНОВАНИЙ

В турнире принимают участие 10 сильнейших сборных в соответствии с квалификационным рейтингом при наличии представителей хотя бы в трех видах. Это правило не позволит стартовать в командном турнире двукратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу: в рейтинге Испания занимает 9-е место, но имеет право выставить своих представителей на Олимпиаде только в соревнованиях мужчин-одиночников и танцах на льду.

В первой части соревнований по одному участнику от каждой команды в своем виде представит свою короткую программу.

В зависимости от занятого места каждым фигуристом в своем виде команде будут начисляться очки: 10 — за первое место, 9 — за второе и так далее вплоть до одного очка за последнее. В следующую часть соревнований, уже произвольных программ, пройдут только пять лучших сборных по набранным очкам. При этом каждая из команд вправе поменять представителей в двух любых видах.

ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ

С момента появления соревнований было ясно, что это — потенциальные медали для России, Канады и США. Но на предстоящем турнире в первую очередь грядет баталия Россия — Канада. Многое решат нюансы, которых больше, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, при формировании состава команды важно учитывать, насколько стабильна и выигрышна конкретная программа фигуриста в сравнении с соперниками. Тот случай, когда спортсмен, к примеру, заваливает одну из программ, а в другой блестяще отыгрывается и побеждает, здесь не работает — ведь провал может привести к серьезной потере очков для команды.

Во-вторых, большую роль играет расстановка приоритетов: шансы на успех в личном турнире и необходимость выкладываться без остатка для команды, исполняя сразу две программы. Если есть вероятность получить личную медаль, то надо просчитывать возможность восстановления до личного турнира. В самом уязвимом положении находятся спортивные пары: 11 февраля — день произвольных программ парников в командном турнире, а уже 14 февраля — будь добр, катай короткую программу в личном турнире. График через «через два дня на третий» для фигурного катания тяжеловат. При формировании команды три главных фаворита турнира будут учитывать и то, что командный турнир — это гарантированная медаль и поощрение фигуриста, находящегося в не самой лучшей форме.

НАШИ РАСКЛАДЫ

Федерация фигурного катания России обещала, что список участников командного турнира будет оглашен 6 февраля, хотя ранее планировалось, что это произойдет 21 января, сразу по завершении чемпионата Европы. Причина переноса очевидна — желание дождаться окончательного списка приглашенных от МОК и неоднозначное выступление всех потенциальных членов команды.

Часть вопросов отпала сама собой: после того как из-за неполучения приглашений от МОК стали невозможными выступления парников Столбовой/Климова и танцоров Степановой/Букина, в этих видах вариант замены отпал сам собой.

Вторые и третьи дуэты в танцах и парах в командной борьбе помочь едва ли смогут.

Это означает, что Тарасовой/Морозову придется катать обе программы, а потом через два дня после своей невероятно энергозатратной произвольной постановки стартовать в личном турнире, где их тоже очень хочется увидеть на пьедестале. Хватит ли сил у двукратных чемпионов Европы? Ведь со своими лучшими баллами за прокаты каждой из программ они способны легко обойти своих канадских визави Дюамель/Редфорд. Также мы лишись возможности и чуть усилить свои позиции в танцах эффектным коротким танцем Степановой и Букина. Остается надеяться, что за оставшееся время Боброва/Соловьев подтянут свою не самую любимую латину и смогут вырвать максимально возможное количество баллов, никому не отдав свое законное третье место вслед за французами Пападакис/Сизерон и канадцами Вирту/Моир. До чемпионата Европы не было каких-либо особых сомнений в том, что Михаил Коляда будет катать в команде обе программы. Однако серебряное выступление Дмитрия Алиева в Москве заставило задуматься о замене, тем более что теперь такая возможность существует. В любом случае главное — обойти канадца Парика Чана, состояние которого едва ли можно предсказать, и не завалить программу.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

Конечно же, это наши девочки — новоиспеченная чемпионка Европы Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Самым очевидным вариантом представляется, что Женя исполнит короткую программу, а Алина свою феерическую произвольную, принеся суммарно в копилку команды 20 очков. Другое дело, что их, как и во всем сезоне, снова будет преследовать канадка Кейтлин Осмонд, а значит, в короткой программе отрыв уж точно будет небольшим, но едва ли девушка будет катать обе программы, что оставляет шанс получить преимущество у женщин в произвольной программе.

КТО НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛИДЕР?

В Сочи всех вел за собой стартовавший на своей четвертой Олимпиаде Евгений Плющенко. В Пхенчхане эту роль по опыту и возрасту должны исполнить Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, тем более что на прошлогоднем командном чемпионате в Японии именно Боброва была капитаном нашей сборной. Но по устойчивости нервной системы лидер, конечно же, Евгения Медведева, которую не смутить ничем. В первый день соревнований 9 февраля свое слово предстоит сказать мужчинам и парам, и очень хочется надеяться, что оно будет веским.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Дмитрий АЛИЕВ, Михаил КОЛЯДА

Женщины: Алина ЗАГИТОВА, Евгения МЕДВЕДЕВА, Мария СОТСКОВА

Пары: Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ, Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ.

Танцы: Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ, Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА ОЛИМПИАДЕ‑2018