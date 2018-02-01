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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова: Мутко ни разу не извинился, у него прыщ на носу в виде ЧМ по футболу

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по апелляциям 39 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

Источник: РИА "Новости"

CAS удовлетворил апелляции 28 спортсменов. 11 атлетов пропустят одни Олимпийские игры.

«Это роковая ошибка МОК, потому что на них наконец-то можно подать в суд. Они освободили из тюрьмы 28 наших выдающихся спортсменов, которые могли бы выступать на Олимпийских играх. Но освободили не до конца. Сняли пожизненное заключение и отстранение от профессии. Взяли на себя такую смелость. Они делают всё, чтобы мы не поехали на Олимпиаду, а мы поедем для того, чтобы привести возможность выступать нашим следующим поколениям. На следующие Олимпийские должны поехать и все освобождённые от этой тюрьмы, в которую мы попали. Мы попали не без помощи наших руководителей. Например, товарищ Мутко ни разу не попросил извинения.

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Путину Владимиру Владимировичу спасибо большое за это, попросил извинения у спортсменов. Это может сделать только сильный, очень умный и настоящий человек. Нам очень жаль, что министр спорта, который отвечал за это… Мне не нужно над ним расправы или чтобы он пострадал. Но вообще такими человеческими вещами пользоваться, такими словами, как «извините», — можно. Для товарища Мутко это было бы не позорно. Мы могли всего этого не иметь, если бы начали заниматься сразу же после Олимпиады в Рио. Но если дальше своего носа ничего вообще не видеть… Там только на носу прыщ в виде чемпионата мира по футболу. Я очень рада, что наши спортсмены на свободе.

Как можно было дать обвинения, чтобы потом снять? У нас нет перспективы сейчас поехать как команде. Потому что мы, видимо, тоже провинились. Мы больше этот вопрос не поднимаем! Мы едем туда и аплодируем тем, кто будет бороться. И у каждого в сердце Россия! Всё! — сказала Тарасова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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