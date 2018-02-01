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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Алина Загитова. Она ещё девочка, но про это придётся забыть

На плечи Алины Загитовой внезапно свалился тяжелейший груз ответственности за страну. И деваться некуда, пришло «Тяжёлое время лидерства».

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12
фотографий
12
фотографий

За 10 дней до розыгрыша первого комплекта медалей зимней Олимпиады-2018 «Чемпионат» запускает рубрику «Тяжёлое время лидерства». Олимпийская сборная России потеряла большую часть своих вожаков, тех, кто должен был громко заявить о себе и о стране на Играх в Пхёнчхане. На их место теперь придётся прийти другим. Даже если каких-то полгода назад они и думать не могли, что потащат на себе основной груз ответственности. Первый герой рубрики — фигуристка Алина Загитова.

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Увлечение переросло в профессию

У Алины Загитовой было не совсем типичное для фигуристки детство. Собственно, тот факт, что оно у неё было, уже говорит о многом. По-настоящему заниматься фигурным катанием Алина начала с семи лет, хотя большинство девочек начинают гораздо раньше. Загитова сначала не воспринимала спорт как нечто серьёзное. Увлечение, не более того. Россиянка не стеснялась признаться, что бросала это дело шесть или семь раз. Не удивительно, что до 10 лет у Загитовой практически не было успехов на соревнованиях.

Всё изменил переход к Этери Тутберидзе. Алина тогда ещё жила в родном Ижевске и вот после приезда на соревнования в Москву решила попроситься в группу к известному тренеру. Шёл последний день турнира, и Загитовой надо было уже ехать на вокзал, чтобы успеть на поезд до Ижевска. Однако она всё-таки смогла уговорить маму, которая была с ней в тот момент, поехать на другой конец Москвы и показаться Тутберидзе. Всё получилось как нельзя лучше. Алина не только сумела понравиться тренеру, но и успела на поезд. Double kill.

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Чуть не рассталась с тренером

Москва не сразу строилась. Несмотря на то что Тутберидзе сразу увидела талант Загитовой, настроить молодую Алину на работу ей удалось не с первого раза. Был даже момент, когда тренер попросту выгнала молодую фигуристку из своей группы.

«У Алины Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я её выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто её не заставлял. Тогда её родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда».

Россиянка очень сильно переживала этот момент, но сумела собраться и поменять отношение к делу.

Когда Алина шла с родителями и букетом цветов прощаться с Тутберидзе, Этери Георгиевна предложила попробовать ещё раз.

Загитова была на седьмом небе от счастья и не имела права упустить этот шанс.

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Победа за победой

Во многом та ситуация с Тутберидзе и стала поворотным моментом в карьере Загитовой. В августе 2016 года она дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, который сразу же выиграла. В Словении она взяла бронзу и это уже считалось неудачей.

Молодая россиянка сразу же высоко подняла планку. В финале Гран-при Загитова просто уничтожила соперников и стала обладательницей трёх мировых рекордов по сумме баллов в юниорских соревнованиях. После того как она в этом же году выиграла серебряную медаль на чемпионате России, стало окончательно понятно, что страна получила классную фигуристку.

Первые международные выступления на взрослом уровне у Загитовой состоялись в сентябре 2017 года, когда она уверенно выиграла Кубок Ломбардии. Проба пера на этапах взрослого Гран-при получилась не менее убедительной. Здорово выступив в Китае и Франции, Алина потом выиграла и финал Гран-при. А следом и чемпионат России. Да, там не было непобедимой на тот момент Евгении Медведевой, но разве это умаляет заслуг Загитовой?

Чемпионат Европы в Москве она выиграла уже с прямом соперничестве с Медведевой. Смотреть за борьбой наших красавиц было невероятно занимательно. Теперь Загитова — надежда и опора России. В 15 лет за ней наблюдает вся страна, и есть уверенность, что Алина не подведёт.

Александр Говоров

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