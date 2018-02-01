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Алина Загитова. Она ещё девочка, но про это придётся забыть
На плечи Алины Загитовой внезапно свалился тяжелейший груз ответственности за страну. И деваться некуда, пришло «Тяжёлое время лидерства».
На плечи Алины Загитовой внезапно свалился тяжелейший груз ответственности за страну. И деваться некуда, пришло «Тяжёлое время лидерства».
За 10 дней до розыгрыша первого комплекта медалей зимней Олимпиады-2018 «Чемпионат» запускает рубрику «Тяжёлое время лидерства». Олимпийская сборная России потеряла большую часть своих вожаков, тех, кто должен был громко заявить о себе и о стране на Играх в Пхёнчхане. На их место теперь придётся прийти другим. Даже если
Увлечение переросло в профессию
У Алины Загитовой было не совсем типичное для фигуристки детство. Собственно, тот факт, что оно у неё было, уже говорит о многом.
Всё изменил переход к Этери Тутберидзе. Алина тогда ещё жила в родном Ижевске и вот после приезда на соревнования в Москву решила попроситься в группу к известному тренеру. Шёл последний день турнира, и Загитовой надо было уже ехать на вокзал, чтобы успеть на поезд до Ижевска. Однако она
Чуть не рассталась с тренером
Москва не сразу строилась. Несмотря на то что Тутберидзе сразу увидела талант Загитовой, настроить молодую Алину на работу ей удалось не с первого раза. Был даже момент, когда тренер попросту выгнала молодую фигуристку из своей группы.
«У Алины Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я её выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто её не заставлял. Тогда её родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда».
Россиянка очень сильно переживала этот момент, но сумела собраться и поменять отношение к делу.
Загитова была на седьмом небе от счастья и не имела права упустить этот шанс.
Победа за победой
Во многом та ситуация с Тутберидзе и стала поворотным моментом в карьере Загитовой. В августе 2016 года она дебютировала на юниорском этапе
Молодая россиянка сразу же высоко подняла планку. В финале
Первые международные выступления на взрослом уровне у Загитовой состоялись в сентябре 2017 года, когда она уверенно выиграла Кубок Ломбардии. Проба пера на этапах взрослого
Чемпионат Европы в Москве она выиграла уже с прямом соперничестве с Медведевой. Смотреть за борьбой наших красавиц было невероятно занимательно. Теперь Загитова — надежда и опора России. В 15 лет за ней наблюдает вся страна, и есть уверенность, что Алина не подведёт.
Александр Говоров