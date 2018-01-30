Двадцать пять фигуристов и тренеров направили Баху письма в поддержку Букина

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года. Мы обращаемся к Вам от имени всех спортсменов мира, будущих олимпийских чемпионов и чемпионов прошлых лет. До последнего времени мы искренне поддерживали МОК в его деятельности, верили в идеалы честности и беспристрастности, которые мы все безоговорочно связывали с Олимпийскими играми и олимпийским движением в целом», — говорится в письме.