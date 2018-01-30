Двадцать пять фигуристов и тренеров направили Баху письма в поддержку Букина

Документ, оказавшийся в распоряжении ТАСС, подписали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Марина Анисина, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Александр Зайцев, Евгений Платов, украинец Виктор Петренко, американец Скотт Гамильтон, француз Гвендаль Пейзера. Подписи под письмом поставили тренеры многих олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира, участница предстоящих Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева.
«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года. Мы обращаемся к Вам от имени всех спортсменов мира, будущих олимпийских чемпионов и чемпионов прошлых лет. До последнего времени мы искренне поддерживали МОК в его деятельности, верили в идеалы честности и беспристрастности, которые мы все безоговорочно связывали с Олимпийскими играми и олимпийским движением в целом», — говорится в письме.
«Мы обеспокоены тем, что возникшая ситуация наносит непоправимый ущерб не только репутации Международного олимпийского комитета, но и всему олимпийскому движению, частью которого мы также являемся, — написано в обращении. — Мы убеждены, что последствием принятого Вами решения станет то, что молодые спортсмены по всему миру потеряют не только веру в непредвзятость и честность олимпизма, но, самое главное, потеряют цель и стремление к совершенствованию своего спортивного мастерства, чтобы когда-нибудь взойти на олимпийский пьедестал».