Южнокорейская гимнастка извинилась за лайк под фото Сотниковой в Instagram

Вчера я была удивлена в связи с многочисленными злобными комментариями на моей странице в Instagram, поэтому отключила свою учетную запись. Я предприняла такие действия, потому что в настоящее время я за границей, и я вдруг вспомнила время, когда эти комментарии меня задевали.

Сон Ен Чжэ