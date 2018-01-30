Южнокорейская гимнастка извинилась за лайк под фото Сотниковой в Instagram

Как отмечает издание, 27 января на фанатской странице Сотниковой было опубликовано фото с церемонии награждения Игр-2014, на которой спортсменка получила медаль. Сон Ен Чжэ поставила под этой записью «лайк», однако это вызвало негативную реакцию в Южной Корее, и в результате гимнастка попросила прощения и закрыла аккаунт.
Вчера я была удивлена в связи с многочисленными злобными комментариями на моей странице в Instagram, поэтому отключила свою учетную запись. Я предприняла такие действия, потому что в настоящее время я за границей, и я вдруг вспомнила время, когда эти комментарии меня задевали.
«Я искренне извиняюсь за то, что разочаровала всех своей ошибкой», — приводит издание слова Сон Ен Чжэ.
Серебро на Играх в Сочи в одиночном катании завоевала представительница Южной Кореи Ким Юна. Корейская сторона подала протест на предполагаемое нарушение кодекса этики в ходе проведения соревнований, однако он был отклонен дисциплинарной комиссией Международного союза конькобежцев (ISU). Протест был направлен против Аллы Шеховцовой, супруги тогдашнего генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), судившей соревнования в женском одиночном катании, а также президента ФФККР Александра Горшкова.
Сон Ен Чжэ — бронзовый призер чемпионата мира-2014 по художественной гимнастике.