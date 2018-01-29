Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Умер Борис Резник
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
28.01
Барселона2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Севилья1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
28.01
Ганновер-960
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
28.01
Милан2
Лацио1
Все события
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Заплатят самолетами с деньгами и золотом: в РФ об угрозах Запада
Познер высказался о бежавшем в США Родченкове
«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Как Ирина Безрукова выглядит без макияжа
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Куркума помогает пожилым
Япония претендует не только на Курилы и требует не только от РФ
Эксперт сказал, как Россия ответила на решение МОК
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию обвинили в отсутствии допинг-проверок

Бывшая французская фигуристка Натали Пешала раскритиковала антидопинговую систему в России. Слова спортсменки приводит RMS Sport.

Источник: Reuters

«Антидопинговая система работает не одинаково для разных стран. Я тренировалась в России три года, и меня ни разу не проверяли на допинг. Меня проверяли везде, в какой стране я только ни была, но не в России. И это касается не только меня, но и моего партнера Фабьяна Бурзу и других известных фигуристов, которые бывали в России», — заявила Пешала.

Читайте также
Степанова/Букин поедут на сбор в Японию, несмотря на недопуск к ОИ

По мнению француженки, в России она постоянно сталкивалась с пропускными контрольными пунктами. «Просто так никуда не попадешь, но клянусь, меня ни разу в России не проверяли на допинг. Когда мы там тренировались, то знали, что допинг-офицеры к нам точно не придут», — отметила она.

23 января МОК отказал в приглашении на Олимпиаду 2018 года фигуристам Ивану Букину (танцы на льду) и Ксении Столбовой (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. Для 24-летнего москвича Игры в Пхенчхане должны были стать первыми в карьере.

34-летняя Пешала завершила карьеру в 2014 году после Олимпиады в Сочи. Фигуристка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира.

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
Федерер выиграл 20-й титул «Большого шлема» на Australian Open
«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов
Заболотный идет в темпе Кокорина. Третий разгром от «Зенита»
СМИ: «Сантос» все-таки отпустит Вериссимо в «Спартак»
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь