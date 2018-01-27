Фигуристы Степанова и Букин не будут участвовать в предолимпийском сборе в Японии

Об этом сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свирин, слова которых приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение на Игры в южнокорейском Пхёнчхане Букину, выступающему в дуэте со Степановой, а также Ксении Столбовой, которая выступает с Федором Климовым в соревнованиях спортивных пар. 26 января тренер Столбовой и Климовой Нина Мозер сообщила, что спортсмены не будут участвовать в предолимпийском сборе в Японии и будут готовиться к чемпионату мира.

«Ситуация с отстранением Букина от участия в Олимпийских играх явилась для нас шоком. Мы даже не могли представить, что нечто подобное может произойти. Понятно, что и ребята, которые готовились к этой Олимпиаде всю жизнь, и мы отказывались в это верить, поэтому было решено, что Саше с Ваней нужно ехать на сбор в Японию, поскольку, мы считали, что психологически им будет легче находиться вместе с другими фигуристами нашей команды», — сказала Жук.

«Но, взвесив все за и против и посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что делать этого не стоит из-за разницы во времени и часовых поясов. Степанова и Букин не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира. Если Международный олимпийский комитет изменит свое решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхёнчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов», — отметил Свирин.