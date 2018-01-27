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14:46 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин не будут участвовать в предолимпийском сборе в Японии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не будут участвовать в предолимпийском сборе команды в Японии, спортсмены намерены готовиться к мартовскому чемпионату мира в Милане (Италия).

Об этом сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свирин, слова которых приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение на Игры в южнокорейском Пхёнчхане Букину, выступающему в дуэте со Степановой, а также Ксении Столбовой, которая выступает с Федором Климовым в соревнованиях спортивных пар. 26 января тренер Столбовой и Климовой Нина Мозер сообщила, что спортсмены не будут участвовать в предолимпийском сборе в Японии и будут готовиться к чемпионату мира.

«Ситуация с отстранением Букина от участия в Олимпийских играх явилась для нас шоком. Мы даже не могли представить, что нечто подобное может произойти. Понятно, что и ребята, которые готовились к этой Олимпиаде всю жизнь, и мы отказывались в это верить, поэтому было решено, что Саше с Ваней нужно ехать на сбор в Японию, поскольку, мы считали, что психологически им будет легче находиться вместе с другими фигуристами нашей команды», — сказала Жук.

«Но, взвесив все за и против и посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что делать этого не стоит из-за разницы во времени и часовых поясов. Степанова и Букин не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира. Если Международный олимпийский комитет изменит свое решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхёнчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов», — отметил Свирин.

Российские фигуристы, которые получили приглашение от МОК на участие в Играх-2018, вылетают на предолимпийский сбор в Японию 27 января. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта. Олимпиада 2018 года состоится с 9 по 25 февраля.

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