Наталья Бестемьянова: Готова отдать свое золото Калгари, лишь бы Букин и Степанова выступили на ОИ

«Я человек добрый и позитивный, но сейчас внутри все кипит, — приводит «RT на русском» слова Бестемьяновой. — Постоянно волнами накатывает ощущение несправедливости.
Мной сейчас движет желание свернуть горы. Готова отдать свою золотую медаль, добытую в Калгари в 1988-м, только бы Иван с Сашей выступили в Пхенчхане. Это самое дорогое, что у меня есть. Так вот, если я нахожусь на взводе, то можете представить, что творится внутри у самих ребят, их тренеров и родителей. Но мы боремся с этой дикой несправедливостью.
Напомним, 25 января Олимпийский комитет России представил список из 169 спортсменов, которые допущены специальной комиссией МОК и выступят на Играх в Пхенчхане.