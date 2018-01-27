Наталья Бестемьянова: Готова отдать свое золото Калгари, лишь бы Букин и Степанова выступили на ОИ

Мной сейчас движет желание свернуть горы. Готова отдать свою золотую медаль, добытую в Калгари в 1988-м, только бы Иван с Сашей выступили в Пхенчхане. Это самое дорогое, что у меня есть. Так вот, если я нахожусь на взводе, то можете представить, что творится внутри у самих ребят, их тренеров и родителей. Но мы боремся с этой дикой несправедливостью.