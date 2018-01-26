Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии

Международный олимпийский комитет (МОК) 23 января принял решение не выдавать приглашение на Игры в южнокорейском Пхёнчхане Столбовой, выступающей в паре с Климовым, а также Ивану Букину, который готовился к Олимпиаде-2018 в танцевальном дуэте с Александрой Степановой.

«Ксения и Федор отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии. Во-первых, им надо прийти в себя, психологически они в тяжелом состоянии. Во-вторых, решили не мешать ребятам, которые готовятся к Олимпиаде, — рассказала Мозер. — Восстановятся и начнут подготовку к чемпионату мира».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане (Италия) с 19 по 25 марта. Российские фигуристы вылетают на предолимпийский сбор в Японию 27 января.