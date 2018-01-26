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12:26 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов отказались принимать участие в предолимпийском сборе команды в Японии, фигуристы сосредоточатся на подготовке к мартовскому чемпионату мира в Милане. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.

Международный олимпийский комитет (МОК) 23 января принял решение не выдавать приглашение на Игры в южнокорейском Пхёнчхане Столбовой, выступающей в паре с Климовым, а также Ивану Букину, который готовился к Олимпиаде-2018 в танцевальном дуэте с Александрой Степановой.

«Ксения и Федор отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии. Во-первых, им надо прийти в себя, психологически они в тяжелом состоянии. Во-вторых, решили не мешать ребятам, которые готовятся к Олимпиаде, — рассказала Мозер. — Восстановятся и начнут подготовку к чемпионату мира».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане (Италия) с 19 по 25 марта. Российские фигуристы вылетают на предолимпийский сбор в Японию 27 января.

Российские атлеты не будут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх чистым атлетам под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме. Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

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