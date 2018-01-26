Федерация: Столбова и Букин по-прежнему в заявке на ОИ

«Олимпийский состав есть на нашем сайте. Мы подали заявку, в которой Столбова/Климов и Степанова/Букин стоят в основной команде. Об этом говорил и я, и (президент ФФККР Александр) Горшков. Позиция наша не изменилась, мы ждем ответа из МОК, ждем окончательного списка», — сказал Коган по телефону.