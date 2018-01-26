Федерация: Столбова и Букин по-прежнему в заявке на ОИ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Фигуристы Ксения Столбова/Федор Климов и Александра Степанова/Иван Букин
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Фигуристы Ксения Столбова/Федор Климов и Александра Степанова/Иван Букин
«Олимпийский состав есть на нашем сайте. Мы подали заявку, в которой Столбова/Климов и Степанова/Букин стоят в основной команде. Об этом говорил и я, и (президент ФФККР Александр) Горшков. Позиция наша не изменилась, мы ждем ответа из МОК, ждем окончательного списка», — сказал Коган по телефону.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал на своем сайте состав на Олимпийские игры, в котором не значатся Столбова/Климов и Степанова/Букин, но фигурируют спортивная пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов и танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, являющиеся запасными.
МОК принял предварительное решение не приглашать олимпийскую чемпионку 2014 года в командных соревнованиях Столбову, а также Букина на Игры в Пхенчхан.