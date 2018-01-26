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00:50 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация: Столбова и Букин по-прежнему в заявке на ОИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Фигуристы Ксения Столбова/Федор Климов и Александра Степанова/Иван Букин по-прежнему входят в олимпийскую команду российских спортсменов, окончательного списка допущенных к Играм спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК) пока не поступало, заявил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Источник: РИА "Новости"

«Олимпийский состав есть на нашем сайте. Мы подали заявку, в которой Столбова/Климов и Степанова/Букин стоят в основной команде. Об этом говорил и я, и (президент ФФККР Александр) Горшков. Позиция наша не изменилась, мы ждем ответа из МОК, ждем окончательного списка», — сказал Коган по телефону.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал на своем сайте состав на Олимпийские игры, в котором не значатся Столбова/Климов и Степанова/Букин, но фигурируют спортивная пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов и танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, являющиеся запасными.

МОК принял предварительное решение не приглашать олимпийскую чемпионку 2014 года в командных соревнованиях Столбову, а также Букина на Игры в Пхенчхан.

Александр Коган: Столбова и Букин останутся в нашей заявке
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23 января© Ньюстюб
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