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20:04 (мск), источник: Р-Спорт

Степанова/Букин поедут на сбор в Японию, несмотря на недопуск к ОИ

САРАНСК, 25 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовые призеры московского чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поедут на предолимпийский сбор в Японию, несмотря на недопуск партнера к Играм в Пхенчхане, сообщили РИА Новости тренеры фигуристов Александр Свинин и Ирина Жук.

Источник: РИА "Новости"

Букин оказался среди российских спортсменов, которые не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для выступления на Олимпиаде-2018. Основная часть российских фигуристов, участвующих в Играх, должна вылететь на сбор в Японию 27 января.

«Мы сначала хотели отказаться от сборов, шоковое было состояние. Но потом все-таки решили поехать, ребятам так будет легче. Мы остаемся в команде, нас никто не исключал. А дальше будем надеяться на лучшее», — сказал Свинин.

Степанова и Букин в настоящее время, по словам тренеров, ждут развития ситуации. «Федерация предпринимает, насколько мы знаем, некие действия, собирались с петицией выступить олимпийцы, — отметил Свинин. — Очень много тех, кто хотел бы подписаться. В остальном ничего нового с момента объявления о недопуске Вани не произошло. Причины до сих пор нам непонятны. То, что Ваня ничего запрещенного не принимает — это абсолютно точно. То, что они сдавали огромное количество проб — тоже точно».

Тренеры считают, что «флажок» в системе ADAMS, свидетельствующий об отсутствии спортсмена в заявленное время в конкретном месте, куда приехал допинг-офицер, не мог стать причиной отказа Букину в приглашении на Олимпиаду. «Флажок» был у Саши, один, чтобы это было нарушением, нужно несколько. И это было давно, «флажок» сняли уже, они с тех пор сдали, наверное, сотню проб. И потом, бывают разные обстоятельства — может приехать допинг-офицер на 15 минут позже, такое было у Саши, она встретила этого человека на улице, потом он поехал с ней на тренировку, — рассказала Жук.

«Мне кажется, “флажки” были у 90% спортсменов, и не потому, что они что-то принимают, а потому, что бывают разные обстоятельства», — добавил Свинин.

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