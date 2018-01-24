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24 января, источник: ТАСС

Российский фигурист Букин надеется на пересмотр решения МОК о его недопуске до ОИ

ТАСС, 24 января. Российский фигурист Иван Букин надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит решение о невключении его в список приглашенных на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов. Открытое письмо Букина членам МОК опубликовано на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник стало известно, что МОК отказал в приглашении на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова (парное катание) и Букин (танцы на льду). ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Олимпиаде, специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры. В понедельник список был передан российской стороне, которая должна сформировать заявку из отобранных МОК спортсменов. Окончательный список россиян, которых МОК пригласит на Олимпиаду, должен быть обнародован до 28 января.

Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами. Я занимаюсь фигурным катанием много лет и никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде.

«Игры в Южной Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы, мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны, на прошлой неделе мы стали третьими на чемпионате Европы в Москве. Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхёнчхане. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, предоставив мне возможность принять участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года», — отметил спортсмен.

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5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 под флагом страны и в полном составе. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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