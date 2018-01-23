МОК без объяснения причин не допустил до участия в ОИ Столбову и Букина

«МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года Ксению Столбову и Ивана Букина. Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — говорится в заявлении ФФККР.