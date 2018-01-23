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14:41 (мск), источник: Р-Спорт

МОК без объяснения причин не допустил до участия в ОИ Столбову и Букина

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Международный Олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник: РИА "Новости"

«МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года Ксению Столбову и Ивана Букина. Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — говорится в заявлении ФФККР.

«Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх. Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», — добавили в организации.

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