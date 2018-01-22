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22 января, источник: Советский спорт

Дмитрий Соловьев: Зарплаты футболистов необоснованно велики

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев побывали в гостях в редакции «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

Пока партнерша задерживалась, мы предложили Дмитрию пробовать себя в роли главного редактора и провести редакционную планерку.

«РАНЬШЕ БОЛЕЛ ЗА «РЕАЛ», ПОТОМ ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА «БАРСУ»

Началась летучка с нашего вопроса о футбольных предпочтениях Дмитрия.

— Раньше болел за мадридский «Реал», когда там еще Бекхэм и Зидан играли, — поясняет Соловьев. — Но затем в «Барселоне» появился Месси, и я стал «Барсе» симпатизировать. А вообще, я за красивый футбол. И хотя у футболистов высокие зарплаты, это их не расхолаживает. Они все равно продолжают показывать высокие результаты, демонстрировать красивый футбол.

— Это вы про зарубежных звезд. А вот посол чемпионата мира по футболу 2018 года, 4-кратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов явно имел в виду наших футболистов, когда заявил, что рад за них и их зарплаты.

— Женя Плющенко сказал, что футболистам надо сделать зарплату в 30 тысяч рублей, а остальной бонус зависит от результата. Кто из них прав? Думаю, Алексей пошутил, а вот Женя прав: зарплаты футболистов необоснованно велики.

— За кого болеете в российском чемпионате?

— Я совершенно не слежу за нашим футболом, настолько погружен в фигурное катание. Даже затрудняюсь сказать, кто выиграл последний чемпионат России.

— Переходим к обсуждению текущего номера. Несколько полос посвящено хоккею. Родственный для вас вид спорта.

— К хоккею очень хорошо отношусь. У меня сын занимается хоккеем в школе ЦСКА. Мне нравится его отношение к работе и цели, которые он перед собой поставил.

— Какие-то советы ему даете?

— В фигурном катании есть выражение «мягкие колени». Вот у сына именно такие колени. Это как спортивная машина — перед тем, как набрать скорость, она немного садится.

«СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НАШИ БИАТЛОНИСТЫ РАСТЕРЯЛИСЬ»

— Перейдем к родному для вас фигурному катанию. На полосе, посвященной итогам чемпионата Европы, который завершился в Москве, заголовок «Обе золотые». Это про Алину Загитову и Евгению Медведеву. Согласны с таким заголовком?

— Абсолютно! Это действительно две наши золотые девчонки. В свои юные годы они показывают очень высокие результаты и являются сильнейшими фигуристками мира. А сразу за ними идут еще минимум три российские девочки. Вскоре они создадут серьезную конкуренцию в мировом фигурном катании.

— На биатлонном развороте изображен Антон Шипулин. Как относитесь к биатлону?

— Недавно смотрел гонку, когда Фуркад вытянул свою команду с 8-го места на 1-е. Я за спорт во всех его проявлениях. Мне очень импонируют такие спортсмены, как Фуркад.

— Наша сборная неудачно выступает на этапах Кубка мира. Тренерский штаб на вопросы о неудачах отвечает, что команда готовится к главному старту — Олимпиаде. Является ли правильной такая тактика?

— Правильно ли проигрывать? Мне понятна другая методика подготовки, когда спортсмен прибавляет от старта к старту. Это я про фигурное катание. Начинаем мы сезон с прокатов в Сочи, где показываем свои наработки. И на протяжении сезона стараемся набирать обороты. Глядя на наших биатлонистов, создается впечатление, что они растерялись, потому что сами не знают, как себя подводить к лучшей форме.

— Вам нравится, как комментирует биатлон Дмитрий Губерниев?

— Многих людей, которые не смотрели биатлон, Дмитрий своим внутренним состоянием, темпераментом буквально принудил полюбить этот вид спорта.

— Как отнесетесь, если Губерниев станет комментировать фигурное катание?

— У нас есть прекрасный комментатор Татьяна Анатольевна Тарасова, с ее мнением трудно спорить. А вот биатлон, мне кажется, именно для Губерниева.

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