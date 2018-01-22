Мария Сотскова не выступит в командном турнире Олимпиады-2018
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Серебряный призер чемпионата России и Финала
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Серебряный призер чемпионата России и Финала
«Маша не будет участвовать в командном турнире, мы летим на Олимпийские игры 9 февраля», — сказала Буянова по телефону.
Основная группа российских фигуристов отправится на предолимпийский сбор в Японию 27 января. Командный турнир Олимпийских игр пройдет с 9 по 12 февраля. В каждой дисциплине от страны выступит один спортсмен или пара, которые исполнят короткую и произвольную программы. В двух дисциплинах из четырех между программами можно делать замены.
Участники командного турнира будут выбраны из числа квалифицировавшихся в основные соревнования фигуристов. В женском одиночном катании помимо Сотсковой выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и действующая чемпионка России и Европы Алина Загитова.