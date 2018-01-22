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22 января, источник: Р-Спорт

Мария Сотскова не выступит в командном турнире Олимпиады-2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Серебряный призер чемпионата России и Финала Гран-при в женском одиночном катании Мария Сотскова, отобравшаяся на Олимпиаду-2018, не примет участия в командном турнире фигуристов, заявила РИА Новости тренер спортсменки Елена Буянова.

Источник: РИА "Новости"

«Маша не будет участвовать в командном турнире, мы летим на Олимпийские игры 9 февраля», — сказала Буянова по телефону.

Основная группа российских фигуристов отправится на предолимпийский сбор в Японию 27 января. Командный турнир Олимпийских игр пройдет с 9 по 12 февраля. В каждой дисциплине от страны выступит один спортсмен или пара, которые исполнят короткую и произвольную программы. В двух дисциплинах из четырех между программами можно делать замены.

Участники командного турнира будут выбраны из числа квалифицировавшихся в основные соревнования фигуристов. В женском одиночном катании помимо Сотсковой выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и действующая чемпионка России и Европы Алина Загитова.

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