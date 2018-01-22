Сотникову не удивила победа Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию

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Победу Загитова одержала в субботу, в борьбе за первое место она опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая до этого более двух лет оставалась непобежденной.

«Не могу сказать, что удивилась ее победе, — сказала Сотникова, — она молодая, технически у нее прыжок был сложнее: каскад лутц-риттбергер уже давно никто не прыгал. Но надо отдать должное Жене, она за такой короткий срок восстановилась и показала безукоризненные прокаты. А это достаточно сложно психологически — найти ту точку, чтобы доказать, что ты можешь всегда и везде. Она держит такую планку, за что ей спасибо».

Собеседница агентства отметила, что сейчас женское российское фигурное катание является сильнейшим в мире. «В свое время было соперничество Сотникова-Туктамышева, Сотникова-Липницкая. Все повторяется из года в год: у нас появляются новые девочки, новые противостояния, и это очень круто», — сказала она.

«Наши девочки реально самые сильные. Я им желаю только терпения и не поддаваться эмоциям. Да, это спорт, бывает, что на большой арене ты хочешь прыгнуть выше головы, но этого делать не стоит, нужно делать то, что умеешь», — добавила Сотникова.