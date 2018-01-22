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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тутберидзе: В свое время выгнала Загитову за детское отношение к работе

Этери Тутберидзе, тренер фигуристки Алины Загитовой, рассказала о принципах своей работы, а также поведала о том, как её подопечная делала первые шаги в фигурном катании.

Источник: РИА "Новости"

«Я тренирую с иронией, и даже если говорю что-то обидное, то это через шутку. Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребёнку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит — вот это мои ребята. Пресса пишет про моих фигуристок — «роботы». Ну какие они роботы? Девочки весом меньше 45 килограммов. Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до восемнадцати лет, но тогда начнётся регресс. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя.

У Алины Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я её выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто её не заставлял. Тогда её родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда, — рассказала Тутберидзе в интервью журналу Vogue.

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