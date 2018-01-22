Тутберидзе: В свое время выгнала Загитову за детское отношение к работе
Этери Тутберидзе, тренер фигуристки Алины Загитовой, рассказала о принципах своей работы, а также поведала о том, как её подопечная делала первые шаги в фигурном катании.
Этери Тутберидзе, тренер фигуристки Алины Загитовой, рассказала о принципах своей работы, а также поведала о том, как её подопечная делала первые шаги в фигурном катании.
«Я тренирую с иронией, и даже если говорю
У Алины Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я её выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто её не заставлял. Тогда её родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда, — рассказала Тутберидзе в интервью журналу Vogue.