Тутберидзе: В свое время выгнала Загитову за детское отношение к работе

«Я тренирую с иронией, и даже если говорю что-то обидное, то это через шутку. Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребёнку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит — вот это мои ребята. Пресса пишет про моих фигуристок — «роботы». Ну какие они роботы? Девочки весом меньше 45 килограммов. Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до восемнадцати лет, но тогда начнётся регресс. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя.