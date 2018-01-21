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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мишин: Нет ничего хорошего в противостоянии Загитовой и Медведевой

Знаменитый российский тренер — об итогах чемпионата Европы.

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— Начнем с самого интересного, итогов женского турнира.

— Достойно катались только три наших девочки: Загитова, Медведева, Cотскова, бельгийка Луна Хендрикс, ставшая пятой, и Каролина Костнер, уровень всех остальных оставляет желать лучшего.

— При всем уважении к Костнер и завоеванной ею бронзе, технически она очень слабо откатала произвольную программу. Сказалось завершение сотрудничества с вами?

— Не хочу говорить негатива в ее адрес, может так совпало, а может и правда причина в этом, но в правилах сказано, что при падениях и технических ошибках компоненты не могут быть высокими.

— Как вам обладательницы золота и серебра Загитова и Медведева?

— Я в свое время прошел через противостояние Ягудин — Плющенко и ничего хорошего в этом нет. А журналисты, разжигающие интерес к этому, — по сути их недоброжелатели.

— Но разве это в каком-то роде не идет на пользу всему фигурному катанию и не повышает к нему общий интерес?

— От повышения интереса прыжки и вращения не получаются, а изящества не добавляется.

— Но ведь они и так катаются на одном катке и все прекрасно понимают даже без повышенного интереса прессы…

— Что они понимают? Конкуренция это такая вещь… У меня ведь катались в разное время Ягудин, Урманов, Татауров, Плющенко. Были и Гачинский с Дмитриевым, которые соревновались между собой, и это шло во благо. Но кто-то не выдерживает иногда такого. В какой-то момент не выдержал Дмитриев, которому нашептывали: «Ты умрешь в тени Гачинского», а ранее Ягудин, которому говорили то же самое про конкуренцию с Плющенко, выстаивает в такой конкуренции только очень сильный спортсмен.

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ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ МЕДВЕДЕВОЙ НЕ СНИЗИЛИСЬ

— Как тренер, выводящий двух своих спортсменов биться за первое место, причем между собой, может поделить свое сердце на две части?

— Я хотел, чтоб каждый выступил по максимуму. И сомневаюсь, что есть тренеры высокого класса, которые выводят на лед звезд фигурного катания и думают: «Ты — падай, а ты — стой». У меня таких чувств никогда не было!

— А ведь выходит так, что тренер в каком-то роде предает своего подопечного, с которым начал раньше работать, помогая совершенствоваться его сопернику.

— Для тренера ситуация действительно очень сложная. Я в свое время настоял на том, чтобы в Нагано-1998 поехал именно Ягудин, а не Плющенко, на чем так настаивала федерация.

— Если говорить об истории олимпийских турниров среди женщин-одиночниц, то часто ведь бывало, что ждали противостояния двух железобетонных лидеров, а из-за спины выскакивал кто-то третий…

— Такое бывало, конечно, но очень надеюсь, что с нашими девочками такого не произойдет. На данный момент кто-то третий может вклиниться, только если Загитова и Медведева уж очень наошибаются в своих программах.

— Чьи шансы на победу в Пхенчхане вам кажутся выше?

— Пока все склоняется в пользу Загитовой, но и шансы Медведевой по большому счету не снизились.

— На чемпионате Европы Евгения уступила сопернице в технике. Попытаться усложнить программы перед Олимпийскими играми — это авантюра?

— Думаю, что это возможно, но спорно и рискованно.

ЗОЛОТО ОТ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА

— А как вам наши парни: бронзовый призер чемпионата России обходит чемпиона по результату?

— Мише Коляде, конечно, не надо ошибаться, хотя потенциал-то очень высокий! Алиев стал вторым за счет разумной тактики его тренерского штаба не лезть в четверной лутц, а сделать в произвольной программе возможный для него уровень сложности.

— Когда Коляду в шутку спросили о подобном пути, он ответил, что нужно идти в ногу со временем и усложняться.

— Так оно и есть, без четверного лутца ему нельзя, но и ошибаться тоже.

— Но потенциал-то… Может ведь при определенном раскладе зацепиться за пьедестал?

— Может быть и золото, если японцы, американцы и канадцы заболеют корью по велению старика Хоттабыча. Но серебро и бронза для него реальны!

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