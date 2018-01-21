Мишин: Нет ничего хорошего в противостоянии Загитовой и Медведевой
Знаменитый российский тренер — об итогах чемпионата Европы.
Знаменитый российский тренер — об итогах чемпионата Европы.
— Начнем с самого интересного, итогов женского турнира.
— Достойно катались только три наших девочки: Загитова, Медведева, Cотскова, бельгийка Луна Хендрикс, ставшая пятой, и Каролина Костнер, уровень всех остальных оставляет желать лучшего.
— При всем уважении к Костнер и завоеванной ею бронзе, технически она очень слабо откатала произвольную программу. Сказалось завершение сотрудничества с вами?
— Не хочу говорить негатива в ее адрес, может так совпало, а может и правда причина в этом, но в правилах сказано, что при падениях и технических ошибках компоненты не могут быть высокими.
— Как вам обладательницы золота и серебра Загитова и Медведева?
— Я в свое время прошел через противостояние Ягудин — Плющенко и ничего хорошего в этом нет. А журналисты, разжигающие интерес к этому, — по сути их недоброжелатели.
— Но разве это в
— От повышения интереса прыжки и вращения не получаются, а изящества не добавляется.
— Но ведь они и так катаются на одном катке и все прекрасно понимают даже без повышенного интереса прессы…
— Что они понимают? Конкуренция это такая вещь… У меня ведь катались в разное время Ягудин, Урманов, Татауров, Плющенко. Были и Гачинский с Дмитриевым, которые соревновались между собой, и это шло во благо. Но
ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ МЕДВЕДЕВОЙ НЕ СНИЗИЛИСЬ
— Как тренер, выводящий двух своих спортсменов биться за первое место, причем между собой, может поделить свое сердце на две части?
— Я хотел, чтоб каждый выступил по максимуму. И сомневаюсь, что есть тренеры высокого класса, которые выводят на лед звезд фигурного катания и думают: «Ты — падай, а ты — стой». У меня таких чувств никогда не было!
— А ведь выходит так, что тренер в
— Для тренера ситуация действительно очень сложная. Я в свое время настоял на том, чтобы в Нагано-1998 поехал именно Ягудин, а не Плющенко, на чем так настаивала федерация.
— Если говорить об истории олимпийских турниров среди
— Такое бывало, конечно, но очень надеюсь, что с нашими девочками такого не произойдет. На данный момент
— Чьи шансы на победу в Пхенчхане вам кажутся выше?
— Пока все склоняется в пользу Загитовой, но и шансы Медведевой по большому счету не снизились.
— На чемпионате Европы Евгения уступила сопернице в технике. Попытаться усложнить программы перед Олимпийскими играми — это авантюра?
— Думаю, что это возможно, но спорно и рискованно.
ЗОЛОТО ОТ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА
— А как вам наши парни: бронзовый призер чемпионата России обходит чемпиона по результату?
— Мише Коляде, конечно, не надо ошибаться, хотя
— Когда Коляду в шутку спросили о подобном пути, он ответил, что нужно идти в ногу со временем и усложняться.
— Так оно и есть, без четверного лутца ему нельзя, но и ошибаться тоже.
— Но
— Может быть и золото, если японцы, американцы и канадцы заболеют корью по велению старика Хоттабыча. Но серебро и бронза для него реальны!