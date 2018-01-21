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17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С заявкой определились, ждем, что скажет МОК

Российские фигуристы определились с составом на Олимпиаду. Теперь команде нужно дождаться официальных приглашений от МОК.

Источник: Спорт-Экспресс

В нынешнем сезоне наиболее сильные в фигурном катании сборные устраивали из представления своих команд масштабные мероприятия. Но в ФФКР решили обойтись без этого. Впрочем, учитывая нынешнюю обстановку и отсутствие ясности с допуском до Игр, вряд ли этому стоит удивляться. Сюрпризов в опубликованном списке нет. К счастью, в этом олимпийской сезоне у сборной России в каждом виде фигурного катания как минимум две квоты. И таких острых дебатов, как было, например, в 2014 году при выборе между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном, в этот раз не ожидалось.

ВПЕРЕДИ — НОВЫЙ ВЫБОР

Сделанный федерацией выбор полностью совпадает с результатами чемпионата России за одним исключением. Единственная по-настоящему серьезная интрига с выбором второго олимпийца была у мужчин. Но Дмитрий Алиев своим чрезвычайно убедительным выступлением на чемпионате Европы фактически снял все вопросы еще в пятницу. Когда мы обсуждали результаты мужских соревнований с тренером Алексеем Мишиным, он назвал успех Алиева на чемпионате Европы тактической победой его тренерского штаба: «Его наставники грамотно выбрали тот технический контент, с которым он в данный момент мог уверенно справиться и “выжить”. В его арсенале есть более дорогие элементы, но они и более рискованные. Так что тут, на мой взгляд, сработало правильное решение тренеров».

Место Александры Степановой и Ивана Букина, серебряных призером чемпионата страны в танцах, в олимпийском составе вряд ли у кого-то вызывало сомнения, и фигуристы подтвердили свое право на путевку в Пхенчхан очень убедительным выступлением в Москве. А их малое серебро в коротком танце стало одной из приятных сенсаций турнира.

Применительно к Олимпиаде теперь остается один вопрос: состав на командный турнир, который будет открывать соревновательную программу в фигурном катании в Пхенчхане. По всей видимости, в ФФКР окончательно определятся ближе к самому событию. Выбор этот, как мы помним по драматичной ситуации в Сочи, на самом деле будет непростым. Здесь Россия имеет вполне реальные шансы на медали, а при некотором везении даже на победу. И поэтому подходить к выбору нужно особенно вдумчиво. По правилам, после короткой программы в командном турнире можно сделать только две замены. А значит, кто-то неизбежно останется за бортом. Сейчас специалисты в основном сходятся на том, что с учетом тактических соображений, вероятнее всего замены будут у женщин и спортивных пар. Но подождем начала февраля.

Теперь российским фигуристам предстоит последний и, возможно, самый волнительный этап — дождаться официальных приглашений от МОК. Комиссия, занимающаяся этим вопросом, обещала управиться с этим до 27 января. Как представляется, проблем с допуском ни у кого из отобранного состава возникнуть не должно. Большинство фигуристов, пробившихся в олимпийскую команду в этом году, к Сочи еще не были даже во взрослой сборной и на тех Играх не выступали.

Единственная потенциально рискованная история — случай с мельдонием, который был у Екатерина Бобровой. Напомним, что фигуристка была временно отстранена, однако затем ее полностью оправдали. А потому этот случай не должен считаться «допинговой историей». Этот вопрос фигуристке задали в Москве на одной из пресс-конференций, и Екатерина подтвердила, что надеется на благоприятный исход и не ждет проблем. Как говорилось в сообщении МОК, приглашения будут обнародованы на специальном мероприятии (OAR Delegation Registration Meeting) в Пхенчхане, и в тот же день мы должны наконец получить подтвержденный список российских участников Игр-2018.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова. Запасная Станислава Константинова.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. Запасной: Александр Самарин.

Пары: Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Ксения СтолбоваФедор Климов, Наталья ЗабиякоАлександр Энберт. Запасные: Кристина АстаховаАлексей Рогонов.

Танцы: Екатерина БоброваДмитрий Соловьев, Александра СтепановаИван Букин. Запасные — Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро.

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ — ПОВТОРЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЕКОРДА

На домашнем чемпионате Европы российские фигуристы завоевали девять медалей и повторили лучший результат по числу наград. Правда повторить результат турниров в Милане и Праге, когда четыре из девяти медалей оказывались золотыми, не удалось.

Также максимальное количество наград высшего достоинства спортсмены из России выигрывали в 1997 (4−1−1), 2003 (4−1−2), 2005 (4−1−1) и 2006 (4−1−1) годах.

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