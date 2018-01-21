С заявкой определились, ждем, что скажет МОК
Российские фигуристы определились с составом на Олимпиаду. Теперь команде нужно дождаться официальных приглашений от МОК.
Российские фигуристы определились с составом на Олимпиаду. Теперь команде нужно дождаться официальных приглашений от МОК.
В нынешнем сезоне наиболее сильные в фигурном катании сборные устраивали из представления своих команд масштабные мероприятия. Но в ФФКР решили обойтись без этого. Впрочем, учитывая нынешнюю обстановку и отсутствие ясности с допуском до Игр, вряд ли этому стоит удивляться. Сюрпризов в опубликованном списке нет. К счастью, в этом олимпийской сезоне у сборной России в каждом виде фигурного катания как минимум две квоты. И таких острых дебатов, как было, например, в 2014 году при выборе между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном, в этот раз не ожидалось.
ВПЕРЕДИ — НОВЫЙ ВЫБОР
Сделанный федерацией выбор полностью совпадает с результатами чемпионата России за одним исключением. Единственная
Место Александры Степановой и Ивана Букина, серебряных призером чемпионата страны в танцах, в олимпийском составе вряд ли у
Применительно к Олимпиаде теперь остается один вопрос: состав на командный турнир, который будет открывать соревновательную программу в фигурном катании в Пхенчхане. По всей видимости, в ФФКР окончательно определятся ближе к самому событию. Выбор этот, как мы помним по драматичной ситуации в Сочи, на самом деле будет непростым. Здесь Россия имеет вполне реальные шансы на медали, а при некотором везении даже на победу. И поэтому подходить к выбору нужно особенно вдумчиво. По правилам, после короткой программы в командном турнире можно сделать только две замены. А значит,
Теперь российским фигуристам предстоит последний и, возможно, самый волнительный этап — дождаться официальных приглашений от МОК. Комиссия, занимающаяся этим вопросом, обещала управиться с этим до 27 января. Как представляется, проблем с допуском ни у кого из отобранного состава возникнуть не должно. Большинство фигуристов, пробившихся в олимпийскую команду в этом году, к Сочи еще не были даже во взрослой сборной и на тех Играх не выступали.
Единственная потенциально рискованная история — случай с мельдонием, который был у Екатерина Бобровой. Напомним, что фигуристка была временно отстранена, однако затем ее полностью оправдали. А потому этот случай не должен считаться «допинговой историей». Этот вопрос фигуристке задали в Москве на одной из
ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ
Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова. Запасная Станислава Константинова.
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. Запасной: Александр Самарин.
Пары: Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Ксения СтолбоваФедор Климов, Наталья ЗабиякоАлександр Энберт. Запасные: Кристина АстаховаАлексей Рогонов.
Танцы: Екатерина БоброваДмитрий Соловьев, Александра СтепановаИван Букин. Запасные — Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро.
ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ — ПОВТОРЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЕКОРДА
На домашнем чемпионате Европы российские фигуристы завоевали девять медалей и повторили лучший результат по числу наград. Правда повторить результат турниров в Милане и Праге, когда четыре из девяти медалей оказывались золотыми, не удалось.
Также максимальное количество наград высшего достоинства спортсмены из России выигрывали в 1997 (4−1−1), 2003 (4−1−2), 2005 (4−1−1) и 2006 (4−1−1) годах.