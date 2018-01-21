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15:40 (мск), источник: Р-Спорт

Названы имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018

Определены имена запасных фигуристов, которые при необходимости выступят от России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник: Reuters

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут с 9 по 23 февраля. Запасными фигуристами в российской команде значатся следующие спортсмены: Станислава Константинова (женщины), Александр Самарин (мужчины), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (пары), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Ранее стали известны имена фигуристов, которые вошли в основной состав сборной России для участия в Играх-2018: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова (женщины), Михаил Коляда и Дмитрий Алиев (мужчины), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин (танцы на льду).

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