Названы имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут с 9 по 23 февраля. Запасными фигуристами в российской команде значатся следующие спортсмены: Станислава Константинова (женщины), Александр Самарин (мужчины), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (пары), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Ранее стали известны имена фигуристов, которые вошли в основной состав сборной России для участия в Играх-2018: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова (женщины), Михаил Коляда и Дмитрий Алиев (мужчины), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин (танцы на льду).